นุนิว ชวรินทร์ สุดประทับใจในงาน OLYMPOP 2026

นุนิว ชวรินทร์ นักร้อง T-POP ได้โพสต์ความประทับใจหลังจากได้ร่วมงานในงาน OLYMPOP 2026 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเล่าถึงความสนุกและประทับใจในงานที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดประทับใจจริงๆ
“ นุนิว ชวรินทร์ ” สุด ประทับใจ ในงาน “ OLYMPOP 2026 ” ทั้งแข่ง ทั้ง โชว์ ทั้งเชียร์ ส่วนเฮียก็ชม!! ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรมกีฬาสีของเหล่าศิลปิน T-POP ที่รวบรวมศิลปิน T-POP เอาไว้มากที่สุดในประเทศไทย กับงาน “ OLYMPOP 2026 ” ที่มาสร้างความ สนุก กันอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำเอาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนุก กันยาวๆ 13:00-23:00 น.
จัดเต็มทั้งโมเมนต์ฟินและกีฬาสุดบันเทิง หนึ่งในคนที่มีโมเมนต์และมีตำนานไม่น้อยเลยทีเดียวอย่าง “นุนิว ชวรินทร์” ได้ออกมาโพสต์ความประทับใจหลังจากได้ร่วมงานในครั้งนี้ว่า “วันนี้สนุกมากก ได้เป็นดรัมเมเยอร์ครั้งที่ 2 ในชีวิต ทุกคนสวยหล่อสุดๆ ได้โชว์กับน้องภีมครั้งแรก ร้องเพลงเพราะมากกก อัธยาศัยดีมากๆ ด้วย ประทับจัยสุดๆ” “ได้มากับเพื่อนพี่น้อง domundi ด้วย ทุกคนเก่งมาก!
ขอบคุณงาน Olympop ที่ให้นุได้มาสนุกมาเจอเพื่อนๆ ในวันนี้นะค้าบ อยากมาอีกน้า อิอิ และคนนี้ก็เหมือนกัน ถึงจะยิงเกือบสู้หนูได้ (อิอิ) แต่ก็เก่งที่สุดสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อน ฝันดีคร้าบ #OLYMPOP2026DAY” ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดประทับใจจริงๆ รอติดตามปีหน้าได้เลยรับรองว่าสนุกไม่แพ้ปีนี้แน่นอนจ้
OLYMPOP 2026 T-POP นุนิว ชวรินทร์ ดรัมเมเยอร์ โชว์ เพลง ประทับใจ สนุก โมเมนต์ ศิลปิน T-POP
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ลิซ่า BLACKPINK และ เคที่ เพอร์รี่ หวังสร้างความยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 โดยการรวมตัวของศิลปินระดับโลกในทุกประเทศที่ข้อมอบการแข่งขันนี้
Read more »
ลิซ่า BLACKPINK ผูกตัวเข้ากับฟุตบอลโลก 2026 ในพิธีเปิดในลอสแอนเจลิสศิลปิน K-POP ระดับโลก ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ชาวไทย ถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่า ให้เป็นหนึ่งในศิลปินหลักที่จะขึ้นโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในลอสแอนเจลิสสหรัฐฯ ผ่านไปด้วยเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลก และศิลปินชื่อดังระดับโลกที่เพิ่มอีกในภายหลัง ตลอดจนการสร้างสรรค์เสียงเพลงแห่งฟุตบอลโลก 2026 warm up ให้ผู้ชมทั่วโลกได้สัมผัส ในการแข่งขันครั้งนี้
Read more »
เดือนเมษายน 2026 คือเดือนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับวงการความปลอดภัยคริปโตในปีนี้เดือนเมษายน 2026 สามารถย้อนกลับไปเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดด้านความปลอดภัยในคริปโตสำหรับปีนี้ โดยมีการโจมตีรวมถึง 28 เหตุการณ์ กับสูญเงินกว่า 635 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน
Read more »
'ลิซ่า' ผงาดบอลโลก! ฟีฟ่าดึงโชว์คู่ 'เคที่ เพอร์รี่' พิธีเปิดฟีฟ่าสร้างประวัติศาสตร์ดึง 'ลิซ่า' ศิลปินไทยระดับโลก ร่วมเปิดสนามเวิลด์คัพ 2026 ที่แอลเอ คู่ 'เคที่ เพอร์รี่' พร้อมจัดเต็มโชว์ 3 ประเทศเจ้าภาพสุดยิ่งใหญ่
Read more »
ลิซ่าคนแรกร่วมพิธีเปิดบอลโลก 2026ศิลปินสาวคนดัง BLACKPINK ได้รับการยืนยันว่าตัวเธอจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งฝ่ายสหรัฐฯ ที่จะขึ้นแสดงในสนาม SoFi Stadium
Read more »
จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ผงาดแชมป์คีริน ศิรภัสสร ดาวรุ่งฟอร์มเจ๋งศึกสองล้อลู่สนาม 2จาย อังค์สุธาสาวิทย์ และ ศิรภัสสร ศรีไสว ทำผลงานเยี่ยมคว้าแชมป์จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ด้าน พลเอกเดชา เตรียมเฟ้นดาวรุ่งลุยศึก ยูธ โอลิมปิก 2026
Read more »