นุนิว ชวรินทร์ สุดประทับใจในงาน OLYMPOP 2026
OLYMPOP 2026T-POPนุนิว ชวรินทร์
📆5/10/2026 9:15 AM
📰daradaily
นุนิว ชวรินทร์ นักร้อง T-POP ได้โพสต์ความประทับใจหลังจากได้ร่วมงานในงาน OLYMPOP 2026 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเล่าถึงความสนุกและประทับใจในงานที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดประทับใจจริงๆ

นุนิว ชวรินทร์ ” สุด ประทับใจ ในงาน “ OLYMPOP 2026 ” ทั้งแข่ง ทั้ง โชว์ ทั้งเชียร์ ส่วนเฮียก็ชม!! ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรมกีฬาสีของเหล่าศิลปิน T-POP ที่รวบรวมศิลปิน T-POP เอาไว้มากที่สุดในประเทศไทย กับงาน “ OLYMPOP 2026 ” ที่มาสร้างความ สนุก กันอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำเอาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนุก กันยาวๆ 13:00-23:00 น.

จัดเต็มทั้งโมเมนต์ฟินและกีฬาสุดบันเทิง หนึ่งในคนที่มีโมเมนต์และมีตำนานไม่น้อยเลยทีเดียวอย่าง “นุนิว ชวรินทร์” ได้ออกมาโพสต์ความประทับใจหลังจากได้ร่วมงานในครั้งนี้ว่า “วันนี้สนุกมากก ได้เป็นดรัมเมเยอร์ครั้งที่ 2 ในชีวิต ทุกคนสวยหล่อสุดๆ ได้โชว์กับน้องภีมครั้งแรก ร้องเพลงเพราะมากกก อัธยาศัยดีมากๆ ด้วย ประทับจัยสุดๆ” “ได้มากับเพื่อนพี่น้อง domundi ด้วย ทุกคนเก่งมาก!

ขอบคุณงาน Olympop ที่ให้นุได้มาสนุกมาเจอเพื่อนๆ ในวันนี้นะค้าบ อยากมาอีกน้า อิอิ และคนนี้ก็เหมือนกัน ถึงจะยิงเกือบสู้หนูได้ (อิอิ) แต่ก็เก่งที่สุดสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อน ฝันดีคร้าบ #OLYMPOP2026DAY” ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดประทับใจจริงๆ รอติดตามปีหน้าได้เลยรับรองว่าสนุกไม่แพ้ปีนี้แน่นอนจ้

