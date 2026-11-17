นีวิลล์ ดันดาโลต์-แนะนำปล่อย 3 ผู้เล่นตัวหลักก่อนยุคปotchettino
แกเรีย เนวิลล์ อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ชี้ ดาโลต์ ไม่ควรปล่อยทิ้ง พร้อมแนะให้ปล่อย เดอ ลิกต์, มาร์ตีเนซ และมาซราวี ออกไปก่อนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในยุคปotchettino
แกเรีย เนวิลล์ อดีตปราการหลังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ขุมกำลังของทีมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยเน้นย้ำว่าทีมไม่ควรเร่งตัดสินใจปล่อยตัว ดีโอโก ดาโลต์ ออกจากทีมทันที แม้จะยอมรับว่าผลงานของแบ็กขวาวัย 24 ปีในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้โดดเด่นน่าประทับใจมากนัก
ปotchettino รับงานที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด
สถานการณ์ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว เมื่อสโมสรตัดสินใจแต่งตั้ง มอริซิโอ ปotchettino เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ประจำสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อการประเมินผู้เล่นรายต่างๆ ในทีมAlso readดวงรายสัปดาห์: เสี่ยงโชคได้แต่ห้ามพาคนรัก-เด็กเล็กเข้าห้าง
การมาถึงของ ปotchettino ถือเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างทีมใหม่ทั้งหมด เนวิลล์ มองว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนบทบาทของผู้เล่นที่มีอยู่ โดยเขาได้ออกมาชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการผู้เล่นที่ไม่ตรงกับแผนการเล่นหรือให้ประสิทธิภาพที่ไม่คุ้มค่ากับการรับค่าเหนื่อย
ทำไมดาโลต์ควรได้โอกาสอีกครั้ง
เนวิลล์ ให้เหตุผลรองรับการอยู่ต่อของ ดาโลต์ ว่าหากเขาได้ลงเล่นในระบบแบ็กโฟร์ที่มีคุณภาพดีและมีความเข้าขากันเป็นอย่างดี เขามีโอกาสสูงที่จะฟื้นฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาชี้ว่าปัญหาหลักของ ดาโลต์ ในปัจจุบันมาจากแนวรับทั้งสี่คนที่เล่นร่วมกันได้อย่างย่ำแย่
อดีตปราการหลังรายนี้วิจารณ์ว่าเรื่องตำแหน่งการยืนของไลน์หลังยังไม่ดีพอ ทำให้ ดาโลต์ ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เต็มที่ ทั้งในเรื่องความสามารถในการจ่ายบอลและการพัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่เขายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
สามรายที่ควรปล่อยออกก่อนดาโลต์
แทนที่จะปล่อย ดาโลต์ ออกจากทีม เนวิลล์ กลับแนะนำว่าทีมควรมุ่งเป้าไปที่การปล่อยตัวแนวรับสามรายที่ควรออกจากรoster ก่อน ได้แก่ นุสแซร์ มาซราวี ลิซานโดร มาร์ตีเนซ และมาตไตส์ เดอ ลิกต์ โดยเขาจัดลำดับความสำคัญของการออกจากทีมอย่างชัดเจน
เนวิลล์ ระบุอย่างหนักแน่นว่าจะปล่อย นุสแซร์ มาซราวี ออกจากทีมก่อน ดาโลต์ อย่างแน่นอน นอกจากนี้ เขายังมองว่า ลิซานโดร มาร์ตีเนซ และมาตไตส์ เดอ ลิกต์ ก็เป็นผู้เล่นที่ควรได้รับการพิจารณาให้ย้ายออกไปเช่นเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้ามารับหน้าที่
ปัญหาอาการบาดเจ็บของเดอลิกต์
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ เนวิลล์ เลือกที่จะปล่อยตัว มาตไตส์ เดอ ลิกต์ ออกไปคือการที่กองหลังชาวดัตช์รายนี้มีปัญหาใหญ่เรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้ง จนแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยในฤดูกาลที่ผ่านมา การที่ผู้เล่นไม่ได้ลงสนามไม่ได้หมายความว่าเขาควรได้รับการพิจารณาเหนือกว่านักเตะที่ลงเล่นทุกสัปดาห์
เนวิลล์ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอและทัศนคติในการทำงาน เขาเชื่อว่าสโมสรต้องการนักเตะที่เชื่อถือได้และพร้อมลงสนามช่วยทีมได้จริงในทุกนัด ไม่ใช่เพียงนักเตะที่มีทักษะดีแต่ไม่สามารถลงสนามได้ต่อเนื่อง due to injury issues ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของไลน์หลัง
ทั้ง เดอ ลิกต์, มาร์ตีเนซ และมาซราวี ล้วนเป็นเป้าหมายหลักในการตัดออก ตามทัศนะของเนวิลล์ ปัจจุบันที่เขาหันไปทำบทบาทเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนัง เขามองว่าสถานการณ์ของทีมในช่วงการปรับเปลี่ยนขุมกำลังระลอกแรกในยุคของ ปotchettino จำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม
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