นีน่า อญานา คว้านแชมป์ The Face Thailand 7 ทีมซินดี้
นีน่า อญานา ไคลน์ จากทีมซินดี้ สิรินยา คว้าแชมป์ The Face Thailand Season 7 หลังผ่านการตัดสินรอบ Final Walk ด้วยแนวคิด Siam Renaissance อย่างยอดเยี่ยม
นีน่า อญานา ไคลน์ ปรากฏชื่อขึ้นเป็นแชมป์รายการเรียลลิตี้ด้านแฟชั่น The Face Thailand Season 7 อย่างน่าประทับใจ โดยเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวที่เมนเทอร์ ซินดี้ สิรินยา เลือกเข้าทีมในฐานะสมาชิกคนที่ 15 จากทั้งหมด 15 คน ก่อนจะพิสูจน์ความสามารถจนคว้าชัยมาได้สำเร็จ
บทสรุป The Face Thailand 7 ทีมซินดี้คว้าแชมป์
การแข่งขัน The Face Thailand Season 7 ได้ปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยการจัดแฟชั่นโชว์รอบ Final Walk ภายใต้คอนเซปต์หลัก "Siam Renaissance" เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเปิดตัวอย่างอลังการกับโชว์พิเศษ "จำปาคู่ดิน" นำแสดงโดยคุณเต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Executive Producer ของรายการ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คนและเมนเทอร์ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ เมนเทอร์แพนเค้ก เขมนิจ, เมนเทอร์แอนโทเนีย โพซิ้ว และเมนเทอร์ซินดี้ สิรินยาAlso readโอปอล-สุชาตา เปิดงาน Princess's Cup Thailand 2026 ชวนชมกีฬาขี่ม้าฟรี 23-29 พ.ย. 69
การเดินแบบในรอบชิงชนะเลิศนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญที่เชื่อมโยงเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครเข้ากับมหานครระดับโลกอย่าง นิวยอร์ก ลอนดอน มิลาน และปารีส เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของแฟชั่นไทยในเวทีสากล โดยผู้เข้าแข่งขันต้องถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้าไทยที่วิจิตรบรรจงออกมาได้อย่างโดดเด่นและมีความหมาย
การตัดสินรอบสุดท้ายและบทบาทผู้เข้าแข่งขัน
ในรอบ Final Campaign ที่ชื่อว่า "EXCHANGE เรียน แลก ผี Casting Project" ผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจากแต่ละทีม ได้แก่ นีน่า - อญานา ไคลน์ จากทีมซินดี้, มิว - ภัคจิรา ศิริธนาพิพัฒน์ จากทีมแพนเค้ก, โอเว่น - วุฒิเชษฐ์ เค็มฟ์ และแก๊บบี้ - แกเบรียล ญาณิศา ยัง จากทีมแอนโทเนีย ต้องเผชิญหน้ากับบทบาทตัวละครหลักอย่าง "มิว" เพื่อชี้ชะตาตำแหน่งแชมป์
การตัดสินรอบนี้มีความท้าทายสูง เมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงศักยภาพการเป็นนักแสดงและนางแบบไปพร้อมกัน โดยในที่สุด นีน่า อญานา สามารถทำคะแนนยอดเยี่ยมจนคว้าชัยชนะในรอบนี้ไปครองได้อย่างขาดลอย ขณะที่แก๊บบี้ ทำคะแนนได้น้อยที่สุดในรอบนี้ จึงหมดสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายรอบ Final Walk อย่างน่าเสียดาย
ผลงานเมนเทอร์ซินดี้และโอกาสของผู้ชนะ
ความสำเร็จนี้ยังตอกย้ำสายตาคมกล้าของ เมนเทอร์ซินดี้ สิรินยา ที่ประเดิมรับตำแหน่งเมนเทอร์ครั้งแรกและสามารถปั้นลูกทีมก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์ได้ทันที นับเป็นการเปิดซิงที่ยอดเยี่ยมและเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพในการคัดสรรและบ่มเพาะความสามารถของนางแบบไทยรุ่นใหม่
รางวัลสำหรับผู้ชนะ The Face Thailand Season 7 อย่างนีน่า อญานา ประกอบด้วยสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด กนตนา และร่วมงานกับช่อง 3 พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์จาก TRESemmé เพื่อให้ผมสวยตลอดหนึ่งปีเต็ม และ Central Gift Voucher มูลค่า 120,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้รับน้ำดื่ม Crystal ฟรีหนึ่งปีพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, Gift Voucher จาก Bearbeart มูลค่า 100,000 บาท และ Beauterry มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ Furniture แบรนด์อิตาเลียน Natuzzi Edition มูลค่า 117,000 บาท จากบุญถาวร Lifestyle furniture และรางวัลจาก SHU มูลค่า 50,000 บาท
ปิดท้ายกับรางวัลเสริมแกร่งด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ Voucher จาก Pruksa Clinic มูลค่า 200,000 บาท และเมมเบอร์ชิปพร้อมโปรแกรมเทรนเนอร์ส่วนตัวหนึ่งปีจาก Hotman Fitness มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพวงการบันเทิงและแฟชั่นของนีน่า อญานา ในอนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
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