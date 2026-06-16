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นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026: การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ข่าวธุรกิจ News

นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026: การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน
นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน
📆6/16/2026 3:23 AM
📰thestandardth
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การประชุมนิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของนิเคอิ ประเด็นหลักของการประชุมคือการสร้างแบบจำลองการเติบโตที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกที่การค้า การเทคโนโลยี พลังงาน และการไหลเวียนของทุนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ภายใต้หัวข้อ ' การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อ การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ' นักธุรกิจ นักลงทุน นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในยุคการเปลี่ยนแปลงที่มีความลึกซึ้งมากที่สุด ประเด็นที่จะถูกหารือในปีนี้จะครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ความมั่นคงพลังงาน ความมั่นคงทางจุดไหลเวียน ความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคตของการเคลื่อนที่และ การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ AI และเทคโนโลยี และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความแข็งแกร่งในระยะยาว ประเด็นหลักของการประชุมคือว่าภูมิภาคเอเชียสามารถสร้างแบบจำลองการเติบโตที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนได้อย่างไรในโลกที่การค้า การเทคโนโลยี พลังงาน และการไหลเวียนของทุนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โปรแกรมการประชุมจะประกอบด้วยการบรรยายเชิงชื่นชม การสนทนาส่วนตัว และการประชุมสัมมนาที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น อนาคตของการเคลื่อนที่ และเส้นทางสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ AI และเทคโนโลยี : ความเป็นไปได้และความท้าทายในเอเชีย การปรับปรุงคุณค่าของโซนภูมิภาค การสร้างความมั่นคงทางจุดไหลเวียน และบทบาทของตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียในการดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบ้านเรือน นักธุรกิจ นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะเข้าร่วมการประชุมนี้ นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของนิเคอิ การประชุมจะจัดขึ้นในแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์พร้อมการแปลทันทีในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย การเข้าร่วมแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นไปตามคำเชิญเท่านั้น ในขณะที่การเข้าร่วมแบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในโอกาสนี้ THE STANDARD เข้าร่วมการประชุม นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 ในฐานะพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการเพื่อช่วยเหลือในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงาน และการเมืองต่อชุมชนในประเทศไทยและทั่วโล.

ในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ภายใต้หัวข้อ 'การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน' นักธุรกิจ นักลงทุน นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในยุคการเปลี่ยนแปลงที่มีความลึกซึ้งมากที่สุด ประเด็นที่จะถูกหารือในปีนี้จะครอบคลุมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ความมั่นคงพลังงาน ความมั่นคงทางจุดไหลเวียน ความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคตของการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ AI และเทคโนโลยี และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความแข็งแกร่งในระยะยาว ประเด็นหลักของการประชุมคือว่าภูมิภาคเอเชียสามารถสร้างแบบจำลองการเติบโตที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนได้อย่างไรในโลกที่การค้า การเทคโนโลยี พลังงาน และการไหลเวียนของทุนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โปรแกรมการประชุมจะประกอบด้วยการบรรยายเชิงชื่นชม การสนทนาส่วนตัว และการประชุมสัมมนาที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น อนาคตของการเคลื่อนที่ และเส้นทางสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ AI และเทคโนโลยี: ความเป็นไปได้และความท้าทายในเอเชีย การปรับปรุงคุณค่าของโซนภูมิภาค การสร้างความมั่นคงทางจุดไหลเวียน และบทบาทของตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียในการดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบ้านเรือน นักธุรกิจ นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะเข้าร่วมการประชุมนี้ นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของนิเคอิ การประชุมจะจัดขึ้นในแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์พร้อมการแปลทันทีในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย การเข้าร่วมแบบฟอร์มการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นไปตามคำเชิญเท่านั้น ในขณะที่การเข้าร่วมแบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในโอกาสนี้ THE STANDARD เข้าร่วมการประชุมนิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 ในฐานะพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการเพื่อช่วยเหลือในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงาน และการเมืองต่อชุมชนในประเทศไทยและทั่วโล

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thestandardth /  🏆 16. in TH

นิเคอิเอเชียฟอรัม APAC 2026 การสร้างภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่ง การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นกลางด้านการเปลี่ยนแปลง AI และเทคโนโลยี

 

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