นิสสันประกาศแผนระยะยาว มุ่งสู่จีนเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออก เน้นรถยนต์ไฮบริดและอีวี

นิสสัน มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยแผนงานระยะยาว มุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฮบริด e-POWER และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมกำหนดจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ปรับลดจำนวนรุ่นรถยนต์ทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลงทุนในรุ่นที่มีศักยภาพ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ได้ประกาศแผนงานระยะยาวที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ พร้อมทั้งผลักดันยอดขายของ รถยนต์ไฮบริด ระบบ e-POWER และ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI-Defined Vehicles ซึ่งเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง นอกจากนี้ นิสสัน ยังได้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ โดยให้ประเทศ จีน เป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตและส่งออกรถยนต์ นิสสัน ไปยังตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดจำนวนรุ่นรถยนต์ทั่วโลกจากเดิม 56 รุ่น เหลือเพียง 45 รุ่น เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในรุ่นที่มีศักยภาพในการเติบโตและประสิทธิภาพสูง ยุทธศาสตร์ใหม่นี้เน้นที่แนวคิด 'China-first' โดย นิสสัน วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จำนวน 5 รุ่นภายในปี 2027 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จีน ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และใช้ จีน เป็นฐานการส่งออก (export hub) สำหรับรถยนต์บางรุ่นไปยังตลาดโลกอื่นๆ นายอีวาน เอสปิโนซา ประธานและซีอีโอของ นิสสัน มอเตอร์ กล่าวว่า แผนฟื้นฟู Re:Nissan กำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ และกำลังจะสิ้นสุดในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น การใช้กำลังการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต นอกเหนือจากเทคโนโลยี e-POWER แล้ว นิสสัน ยังจะนำเสนอระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น รถปลั๊กอินไฮบริด และระบบไฮบริดแบบขยายระยะทาง (range-extender hybrid – REEV) โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบเหล่านี้ การปรับลดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วโลกจาก 56 รุ่นเหลือ 45 รุ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด นิสสัน ยังได้กำหนดบทบาทใหม่สำหรับ 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ จีน โดยตลาดเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนระดับโลกสำหรับความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทางอุตสาหกรรมของ นิสสัน “ตลาดเหล่านี้ร่วมกันเป็นรากฐานสำคัญของความสามารถ นิสสัน ในการขยายขีดความสามารถด้านนวัตกรรม ปรับปริมาณการผลิตให้ตรงกับความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการแข่งขันระดับโลกในด้านความเร็ว ต้นทุน และความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค” นิสสัน ได้เปิดตัวรถต้นแบบพลังงานใหม่ (NEV) 2 รุ่นสำคัญ ได้แก่ Urban SUV PHEV Concept และ Terrano PHEV Concept ในงาน Auto China 2026 ที่กรุงปักกิ่ง โดยรถต้นแบบเหล่านี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อจำหน่ายใน จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ นิสสัน ยังวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อเร่งการพัฒนา NEV และใช้ จีน เป็น “export hub” สำหรับรถยนต์บางรุ่นสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมต้นทุน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดบ้านเกิดของ นิสสัน และเป็นสนามทดสอบเทคโนโลยีขั้นสูง นิสสัน จะเปิดตัว ProPILOT รุ่นใหม่ และบริการด้านการเดินทาง พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยตั้งเป้าหมายที่จะเปิดตัวรถยนต์ขนาดกะทัดรัดซีรีส์ใหม่ภายในปีงบประมาณ 2028 และตั้งเป้าหมายยอดขายรวมต่อปีไว้ที่ 550,000 คัน ภายในปีงบประมาณ 203.
นิสสัน รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด จีน E-POWER EV แผนธุรกิจ
