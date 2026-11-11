นิวโครงการพัฒนามาตรฐานการปรับใช้ AI ที่ไทย-จีนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
เพิ่มพูนโอกาสรายได้ของชุมชนกับการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมและอีคอมเมิร์ซจากความร่วมมือไทย-จีนในปี 2023 ช่วยขยายฐานทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ทีมผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล็อซานไซน์ไลน์ลาจาก เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ซืดจาระได้เสวนาไปกับ นายนิพนธ์ ศาสตราจารย์ด้านพัฒนาประเทศไทยเพื่อพิจารณาทำโครงการนำ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างทักษะการทำงานในชุมชน
การนำ AI ไปใช้งานในอุตสาหกรรมท้องถิ่น
วิทยาลัยนำเทคนิคบทความอุตสาหกรรมอัจฉริยะมาเรียนการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตรวจสอบคุณภาพสินค้าผ่านระบบ AI และจัดการการขนส่งโดยอัตโนมัติ ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานอาชีพให้ตรงกับตลาดแรงงานปัจจุบันได้ทันทีAlso readผู้ว่าฯ มุกดาหาร อำลาตำแหน่ง เทงบ 50 ล้าน ปั้นแลนด์มาร์กใหม่
มิติใหม่ของอีคอมเมิร์ซสำหรับทุกวัย
ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องได้รับโอกาสใช้เทคโนโลยี AI และความรู้ด้านตลาดออนไลน์ผ่าน JD.com ผู้จำหน่ายอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีน นำเสนอฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อทำตัวแบรนด์ออนไลน์ ประกอบกับสื่อโฆษณาไลฟ์สด การเปิดร้านค้าออนไลน์ และการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลแบบครบวงจร
ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและความร่วมมือไทย-จีน
ผลสำเร็จจากโครงการนี้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และชุมชนได้มุ่งเน้นตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้โครงการยังรองรับการสร้างสื่อสารความเข้าใจระหว่างประชาชนจากไทยและจีน ทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาต่อเนื่องเป็นไปแบบยั่งยืนและเต็มไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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