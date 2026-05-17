นิวคาสเซิ่ลถล่มเวสต์แฮมยับเยิน 3-1 ส่งขุนค้อนจ่อตกชั้นพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการ

วิลเลี่ยม โอซูล่า เหมาสองประตูช่วยให้นิวคาสเซิ่ลเอาชนะเวสต์แฮม 3-1 ทำให้เวสต์แฮมจมอันดับ 18 และอาจตกชั้นทันทีหากสเปอร์สคว้าชัยเหนือเชลซีในเกมวันอังคารนี้
บรรยากาศที่สนามเซนต์ เจมส์ พาร์ค ในเกมนัดรองสุดท้ายของศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำฤดูกาล 2569 เต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดันอย่างถึงที่สุด เมื่อ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ทีมเจ้าบ้านที่รั้งอันดับ 14 ของตาราง ต้องเปิดรังรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 18 ที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อความอยู่รอดในลีกสูงสุด โดยขุนค้อนจำเป็นต้องคว้าชัยชนะในนัดนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหนี ตกชั้น แต่ทว่าผลการแข่งขันกลับไม่เป็นใจให้กับผู้มาเยือน เมื่อพวกเขาถูกเจ้าบ้านถล่มยับเยินไปถึง 3-1 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ของ เวสต์แฮม เข้าสู่ภาวะวิกฤติขั้นสูงสุดในทันที เริ่มเกมมาเป็นทางฝั่ง นิวคาสเซิ่ล ที่ครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน และสามารถทำประตูออกนำไปก่อนถึงสองลูกในช่วงครึ่งแรก สร้างความกดดันให้กับทีมเยือนอย่างมหาศาล จนทำให้นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ผู้จัดการทีม เวสต์แฮม ไม่อาจทนดูสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ ในนาทีที่ 26 เขาจึงตัดสินใจแก้เกมครั้งสำคัญด้วยการส่ง ตาตี้ คาสเตยานอส กองหน้าตัวเก่งลงสนามเพื่อหวังทวงประตูคืน โดยยอมถอด ฌอง-แคลร์ โตดิโบ กองหลังตัวกลางออกจากเกม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกือบจะสัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว เพราะหลังจากลงสนามได้เพียง 3 นาที คาสเตยานอสมีโอกาสทองในการยิงประตูตีไข่แตกด้วยลูกซัดเน้นๆ หน้ากรอบเขตโทษ แต่โชคยังไม่เข้าข้างเมื่อบอลพุ่งไปติดเซฟอันยอดเยี่ยมของ นิค โป๊ป ผู้รักษาประตูของ นิวคาสเซิ่ล ที่โชว์ซูเปอร์เซฟช่วยทีมไว้ได้อย่างทันท่วงที ทำให้จบครึ่งแรก นิวคาสเซิ่ล ยังคงนำห่าง 2-0 เข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง รูปเกมของ เวสต์แฮม ยังคงไม่มีการพัฒนาขึ้นเท่าที่ควร และความผิดพลาดในเกมรับยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนาทีที่ 65 สถานการณ์ของทีมเยือนยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก เมื่อโจ วิลล็อค ผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาแทนซานโดร โตนาลี่ สามารถลากบอลหลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะจ่ายบอลถวายพานมาให้ วิลเลี่ยม โอซูล่า ซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาด เป็นประตูที่สามของ นิวคาสเซิ่ล และเป็นประตูที่สองของโอซูล่าในเกมนี้ ส่งผลให้เจ้าบ้านนำห่างเป็น 3-0 และทำให้โอซูล่าเกือบจะทำแฮตทริกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามในนาทีที่ 69 เวสต์แฮม ก็สามารถทำประตูปลอบใจได้สำเร็จ จากจังหวะที่ มัดส์ เฮอร์มันเซ่น ผู้รักษาประตูสาดบอลยาวขึ้นมาหน้าประตูเจ้าถิ่น และเป็น ตาตี้ คาสเตยานอส ที่วิ่งเข้ามาชาร์จบอลพุ่งย้อยเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงาม ช่วยให้ทีมไล่มาเป็น 1-3 แม้จะเป็นประตูที่งดงามแต่ก็สายเกินกว่าจะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม นิวคาสเซิ่ล คว้า 3 คะแนนสำคัญเก็บเพิ่มเป็น 49 คะแนน ซึ่งเท่ากับเชลซีแต่เป็นรองในเรื่องของผลต่างประตูได้เสีย ในขณะที่ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ต้องพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงจากการแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่ 3 ทำให้พวกเขายังคงจมอยู่ที่อันดับ 18 ของตาราง โดยมีแต้มหยุดอยู่ที่ 36 คะแนน ซึ่งตามหลัง ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ อยู่ 2 คะแนน สถานการณ์นี้ทำให้ความหวังสุดท้ายของขุนค้อนไปตกอยู่ที่ผลการแข่งขันในคืนวันอังคารนี้ หากสเปอร์สสามารถบุกไปคว้าชัยเหนือเชลซีได้ จะส่งผลให้ เวสต์แฮม ตกชั้น จาก พรีเมียร์ลีก อย่างเป็นทางการทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งถือเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครในทีม เวสต์แฮม อยากให้เกิดขึ้น สำหรับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของ นิวคาสเซิ่ล ประกอบด้วย นิค โป๊ป ลงเฝ้าเสา แผงหลังมี คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บ็อตมัน และลูอิส ฮอลล์ ส่วนแดนกลางนำโดย ซานโดร โตนาลี่, บรูโน่ กิมาไรส์ พร้อมด้วย ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเด้อ และเจค็อบ แรมซี่ย์ โดยมี วิลเลี่ยม โอซูล่า เป็นกองหน้าตัวเป้า ส่วนทางด้าน เวสต์แฮม ใช้ มัดส์ เฮอร์มันเซ่น เฝ้าประตู กองหลังเป็น ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, อักแซล ดิซาซี่, ดินอส มาฟโรพานอส แบ็กขวาคือ แอรอน วาน-บิสซาก้า แดนกลางมี โทมัส ซูเช็ค, มาเตอุส แฟร์นันด์ส และเอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกประกอบด้วย จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลัม วิลสัน และครีเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความพยายามของพวกเขาก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดในแมตช์ที่สำคัญที่สุดแมตช์หนึ่งของฤดูกาลนี้ได.
บรรยากาศที่สนามเซนต์ เจมส์ พาร์ค ในเกมนัดรองสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำฤดูกาล 2569 เต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดันอย่างถึงที่สุด เมื่อนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ทีมเจ้าบ้านที่รั้งอันดับ 14 ของตาราง ต้องเปิดรังรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 18 ที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อความอยู่รอดในลีกสูงสุด โดยขุนค้อนจำเป็นต้องคว้าชัยชนะในนัดนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหนีตกชั้น แต่ทว่าผลการแข่งขันกลับไม่เป็นใจให้กับผู้มาเยือน เมื่อพวกเขาถูกเจ้าบ้านถล่มยับเยินไปถึง 3-1 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ของเวสต์แฮมเข้าสู่ภาวะวิกฤติขั้นสูงสุดในทันที เริ่มเกมมาเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิ่ลที่ครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน และสามารถทำประตูออกนำไปก่อนถึงสองลูกในช่วงครึ่งแรก สร้างความกดดันให้กับทีมเยือนอย่างมหาศาล จนทำให้นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ผู้จัดการทีมเวสต์แฮมไม่อาจทนดูสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ ในนาทีที่ 26 เขาจึงตัดสินใจแก้เกมครั้งสำคัญด้วยการส่ง ตาตี้ คาสเตยานอส กองหน้าตัวเก่งลงสนามเพื่อหวังทวงประตูคืน โดยยอมถอด ฌอง-แคลร์ โตดิโบ กองหลังตัวกลางออกจากเกม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกือบจะสัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว เพราะหลังจากลงสนามได้เพียง 3 นาที คาสเตยานอสมีโอกาสทองในการยิงประตูตีไข่แตกด้วยลูกซัดเน้นๆ หน้ากรอบเขตโทษ แต่โชคยังไม่เข้าข้างเมื่อบอลพุ่งไปติดเซฟอันยอดเยี่ยมของ นิค โป๊ป ผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิ่ลที่โชว์ซูเปอร์เซฟช่วยทีมไว้ได้อย่างทันท่วงที ทำให้จบครึ่งแรกนิวคาสเซิ่ลยังคงนำห่าง 2-0 เข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง รูปเกมของเวสต์แฮมยังคงไม่มีการพัฒนาขึ้นเท่าที่ควร และความผิดพลาดในเกมรับยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนาทีที่ 65 สถานการณ์ของทีมเยือนยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก เมื่อโจ วิลล็อค ผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาแทนซานโดร โตนาลี่ สามารถลากบอลหลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะจ่ายบอลถวายพานมาให้ วิลเลี่ยม โอซูล่า ซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาด เป็นประตูที่สามของนิวคาสเซิ่ลและเป็นประตูที่สองของโอซูล่าในเกมนี้ ส่งผลให้เจ้าบ้านนำห่างเป็น 3-0 และทำให้โอซูล่าเกือบจะทำแฮตทริกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามในนาทีที่ 69 เวสต์แฮมก็สามารถทำประตูปลอบใจได้สำเร็จ จากจังหวะที่ มัดส์ เฮอร์มันเซ่น ผู้รักษาประตูสาดบอลยาวขึ้นมาหน้าประตูเจ้าถิ่น และเป็น ตาตี้ คาสเตยานอส ที่วิ่งเข้ามาชาร์จบอลพุ่งย้อยเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงาม ช่วยให้ทีมไล่มาเป็น 1-3 แม้จะเป็นประตูที่งดงามแต่ก็สายเกินกว่าจะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม นิวคาสเซิ่ลคว้า 3 คะแนนสำคัญเก็บเพิ่มเป็น 49 คะแนน ซึ่งเท่ากับเชลซีแต่เป็นรองในเรื่องของผลต่างประตูได้เสีย ในขณะที่ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ต้องพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงจากการแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่ 3 ทำให้พวกเขายังคงจมอยู่ที่อันดับ 18 ของตาราง โดยมีแต้มหยุดอยู่ที่ 36 คะแนน ซึ่งตามหลัง ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ อยู่ 2 คะแนน สถานการณ์นี้ทำให้ความหวังสุดท้ายของขุนค้อนไปตกอยู่ที่ผลการแข่งขันในคืนวันอังคารนี้ หากสเปอร์สสามารถบุกไปคว้าชัยเหนือเชลซีได้ จะส่งผลให้เวสต์แฮมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งถือเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครในทีมเวสต์แฮมอยากให้เกิดขึ้น สำหรับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิ่ลประกอบด้วย นิค โป๊ป ลงเฝ้าเสา แผงหลังมี คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บ็อตมัน และลูอิส ฮอลล์ ส่วนแดนกลางนำโดย ซานโดร โตนาลี่, บรูโน่ กิมาไรส์ พร้อมด้วย ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเด้อ และเจค็อบ แรมซี่ย์ โดยมี วิลเลี่ยม โอซูล่า เป็นกองหน้าตัวเป้า ส่วนทางด้านเวสต์แฮมใช้ มัดส์ เฮอร์มันเซ่น เฝ้าประตู กองหลังเป็น ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, อักแซล ดิซาซี่, ดินอส มาฟโรพานอส แบ็กขวาคือ แอรอน วาน-บิสซาก้า แดนกลางมี โทมัส ซูเช็ค, มาเตอุส แฟร์นันด์ส และเอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกประกอบด้วย จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลัม วิลสัน และครีเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความพยายามของพวกเขาก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดในแมตช์ที่สำคัญที่สุดแมตช์หนึ่งของฤดูกาลนี้ได
พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิ่ล เวสต์แฮม ผลบอล ตกชั้น
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'สเปอร์ส' ขย่ม 'เจ้าป่า' 3-1 'เชลซี' บุกหักเขี้ยวจิ้งจอกสยาม 3-1'สเปอร์ส' ขย่ม 'เจ้าป่า' 3-1 'เชลซี' บุกหักเขี้ยวจิ้งจอกสยาม 3-1 'สเปอร์ส' ขย่ม 'เจ้าป่า' 3-1 'เชลซี' บุกหักเขี้ยวจิ้งจอกสยาม 3-1
Read more »
วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะเวียดนาม 3-1 เซต ศึกชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงไทย เอาชนะ เวียดนาม 3-1 เซต ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 เข้าไปพบญีปุ่น พรุ่งนี้ เวลา 18.00 น.
Read more »
หงส์แดง บุกอัด ฟูแล่ม 3-1 ทำแต้มทาบจ่าฝูงปืนใหญ่หงส์แดง บุกอัด ฟูแล่ม 3-1 ทำแต้มทาบจ่าฝูงปืนใหญ่ หงส์แดง บุกอัด ฟูแล่ม 3-1 ทำแต้มทาบจ่าฝูงปืนใหญ่
Read more »
'บุรีรัมย์' เปิดบ้านไล่กะซวก 'เมืองทอง' 3-1 รั้งจ่าฝูงไทยลีกต่อไป'บุรีรัมย์' เปิดบ้านไล่กะซวก 'เมืองทอง' 3-1 รั้งจ่าฝูงไทยลีกต่อไป 'บุรีรัมย์' เปิดบ้านไล่กะซวก 'เมืองทอง' 3-1 รั้งจ่าฝูงไทยลีกต่อไป
Read more »
เดือดแน่!ทหารบกดวลปทุมธานี รอบ 8 ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลอาวุโสฯทหารบก เอาชนะสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย 3-1 ทะลุรอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยจะดวลกับสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี ที่ชนะศิษย์เก่าปทุมคงคา ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ไปได้ 3-1
Read more »
ไอซ์ฮอกกี้หญิงยู-18 ไทย คว้ารองแชมป์โลกดิวิชั่น 3ทีมฮอกกี้เยาวชนสาวไทยรวมพลังสู้ ปราบเจ้าภาพ โครเอเชีย 3-1 ในศึกฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ดิวิชั่น 3 ที่โครเอเชีย คว้าชัยนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ และเป็นชัยชนะนัดสำคัญที่ทำให้ทีมไอซ์ฮอกกี้เยาวชนไทยคว้ารองแชมป์ดิวิชั่น 3...
Read more »