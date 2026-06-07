นิทรรศการ Sticker Emotion By Malee Naree ที่สยาม ทาคาชิมายะ เปิดประสบการณ์ศิลปะ Pop Surreal สู่การเยียวยาใจ

สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยามจัดนิทรรศการ Sticker Emotion By Malee Naree แสดงผลงาน Pop Surreal 19 ชิ้นฟรี 1‑10 มิ.ย. 2569 พร้อมเวิร์กชอปเยียวยาใจร่วมกับ BeamArt ค่าลงทะเบียน 999 บาท จำกัด 10 คนต่อรอบ
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม เปิดโอกาสให้คนรักศิลปะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากนิทรรศการ " Sticker Emotion By Malee Naree " ที่จัดแสดงฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มิถุนายน 2569 บนชั้น M ของ สยาม ทาคาชิมายะ งานนี้เป็นการรวมผลงานจิตรกรรม 19 ชิ้นของศิลปินหญิงมัลลี นารี (ชื่อจริง วัชรกรนันทน์ ปัญญา) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pop Surrealism ผลงานทั้งหมดใช้สติ๊กเกอร์ ตัวการ์ตูนและอีโมจิเป็นสื่อภาษาแห่งยุคดิจิทัล เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ของอารมณ์กับประสบการณ์ภายในของมนุษย์ ผ่านเทคนิคจิตรกรรมที่ละเอียดอ่อนและผสมผสานระหว่างความฝันและความจริง ชิ้นงานเด่นหลายชิ้นสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้ง "Brown Bear Emotion" แสดงภาพเด็กหญิงที่ซ่อนหัวใจไว้ใต้รอยยิ้มในฝูงหมีสีน้ำตาล ด้วยโทนสีพาสเทลและบรรยากาศอ่อนโยน ทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความเงียบ ความเหงาและความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ "Sheep Emotion" ใช้ภาพเด็กหญิงผมสีอ่อนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะที่แสดงอารมณ์หลากหลาย ตั้งแต่ความสุขจนถึงความวิตกกังวล แสดงให้เห็นถึงความกดดันของสังคมและโลกดิจิทัลที่ทำให้คนต้องสลับอารมณ์อย่างต่อเนื่อง "The Artist (ศิลปิน)" แสดงตำนานของศิลปินในฐานะผู้สร้างและผู้ปลดปล่อย ตัวละครนางฟ้าถือพู่กันและจานสีพันด้วยโซ่ตรวน แสดงถึงความเจ็บปวดที่ต้องต่อสู้และกลายเป็นพลังสีแดงของการสร้างสรรค์ใหม่ ทุกเส้นแปรงเป็นสัญลักษณ์ของการฉีกโซ่ตรวนเพื่อค้นหาอิสรภาพภายใน นอกจากการจัดแสดง นิทรรศการยังร่วมมือกับ BeamArt นักวิจัยและนักออกแบบประสบการณ์ทางอารมณ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำเสนอเวิร์กชอป "เยียวยาใจ" ที่ผสานการวาดมันดาลาและการระบายสีอะคริลิค ภายใต้แนวคิด Anti-Perfectionism ผู้เข้าร่วมจะได้ลงทะเบียนด้วยค่า 999 บาทต่อคน (จำกัด 10 คนต่อรอบ) เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจและเชื่อมโยงกับตัวตนภายใน งานนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการหยุดพักจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันและค้นพบอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองผ่านศิลปะที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์และอีโมจิ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่หมายเลข 02-011-7500 หรือผ่านหน้า Facebook ของ SIAM Takashimay.
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม เปิดโอกาสให้คนรักศิลปะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากนิทรรศการ "Sticker Emotion By Malee Naree" ที่จัดแสดงฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มิถุนายน 2569 บนชั้น M ของสยาม ทาคาชิมายะ งานนี้เป็นการรวมผลงานจิตรกรรม 19 ชิ้นของศิลปินหญิงมัลลี นารี (ชื่อจริง วัชรกรนันทน์ ปัญญา) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pop Surrealism ผลงานทั้งหมดใช้สติ๊กเกอร์ ตัวการ์ตูนและอีโมจิเป็นสื่อภาษาแห่งยุคดิจิทัล เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ของอารมณ์กับประสบการณ์ภายในของมนุษย์ ผ่านเทคนิคจิตรกรรมที่ละเอียดอ่อนและผสมผสานระหว่างความฝันและความจริง ชิ้นงานเด่นหลายชิ้นสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้ง "Brown Bear Emotion" แสดงภาพเด็กหญิงที่ซ่อนหัวใจไว้ใต้รอยยิ้มในฝูงหมีสีน้ำตาล ด้วยโทนสีพาสเทลและบรรยากาศอ่อนโยน ทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความเงียบ ความเหงาและความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ "Sheep Emotion" ใช้ภาพเด็กหญิงผมสีอ่อนอยู่ท่ามกลางฝูงแกะที่แสดงอารมณ์หลากหลาย ตั้งแต่ความสุขจนถึงความวิตกกังวล แสดงให้เห็นถึงความกดดันของสังคมและโลกดิจิทัลที่ทำให้คนต้องสลับอารมณ์อย่างต่อเนื่อง "The Artist (ศิลปิน)" แสดงตำนานของศิลปินในฐานะผู้สร้างและผู้ปลดปล่อย ตัวละครนางฟ้าถือพู่กันและจานสีพันด้วยโซ่ตรวน แสดงถึงความเจ็บปวดที่ต้องต่อสู้และกลายเป็นพลังสีแดงของการสร้างสรรค์ใหม่ ทุกเส้นแปรงเป็นสัญลักษณ์ของการฉีกโซ่ตรวนเพื่อค้นหาอิสรภาพภายใน นอกจากการจัดแสดง นิทรรศการยังร่วมมือกับ BeamArt นักวิจัยและนักออกแบบประสบการณ์ทางอารมณ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำเสนอเวิร์กชอป "เยียวยาใจ" ที่ผสานการวาดมันดาลาและการระบายสีอะคริลิค ภายใต้แนวคิด Anti-Perfectionism ผู้เข้าร่วมจะได้ลงทะเบียนด้วยค่า 999 บาทต่อคน (จำกัด 10 คนต่อรอบ) เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจและเชื่อมโยงกับตัวตนภายใน งานนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการหยุดพักจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันและค้นพบอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองผ่านศิลปะที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์และอีโมจิ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่หมายเลข 02-011-7500 หรือผ่านหน้า Facebook ของ SIAM Takashimay
Sticker Emotion Malee Naree Pop Surrealism เวิร์กชอปเยียวยาใจ สยาม ทาคาชิมายะ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Reid无忧无虑地跳出舒适圈，用全新EP《CHA CHA》点燃全场激情！Reid回归带来全新單曲《CHA CHA》，一首充满活力与律动的Energy Pop作品。他挑战高难度舞蹈，并邀请JustmineNika出演MV，展现出 sexy 与 creative 交织的独特风格。同时，Gotcha Pop 3演唱会以连续三届的非stop精彩表演成为T-Pop盛事，Reid与Ozone等顶级艺人同台竞技，为乐迷带来极致体验。此外，Reid还推出新歌《Poor Boy》，以轻松诙谐的方式探讨家族期望与爱情的矛盾。
Read more »
Google Photos เพิ่มโฟลเดอร์ Sticker บน Android รวมสติกเกอร์ที่เคยทำไว้ ไม่หายแน่นอนGoogle Photos เพิ่มโฟลเดอร์ Sticker บน Android สำหรับใครที่ชอบใช้งานฟีเจอร์ไดคัทหรือสร้างสติกเกอร์เองในแอป Google Photos มาดูว่าทำอย่างไร
Read more »
พนา-เก่งการุณacaFlats toa Gefühl_downTownנו edificio cuya pagar la máquinaพนาวุฒิเดช ผู้สมัคร ส.ก. หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายการุณ โหสกุล ผู้ช่วยหาเสียง หลursday Khao pratup ban thune musnae market communityii krung Don Mueang request scores and hear probs and notok pilot comp campaign shlokon "gave Thai phone nurr phama Pa" campaign provide pro team work ecology pack couple long never dit area pro transparency rua support pro pro small water Pipe dark alley footpath damaged see change within 6 months confirm are normal cont outreach nungz help solve prob with team all time not only election period beg opportunity citz let real worker know deeply understand prob area true can serve D M as member BMA again affirm slogon "deuadron pop pup gave tele nurr phama la"
Read more »