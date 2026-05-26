นิทรรศการแฟชั่นและหัตถศิลป์ไทยเปิดตัวสู่เวทีโลกด้วยการฉลองพระบรมราชินี

นิทรรศการครั้งใหม่ของไทย-ฝรั่งเศสนำเสนอมรดกแฟชั่น งานหัตถศิลป์ และอัตลักษณ์ไทยบนเวทีสากล พร้อมรับพระบรมราชานุญาตจัดแสดงฉลองสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ครั้งแรกนอกประเทศ
นิทรรศการล่าสุดที่จัดขึ้นโดยทีมงาน ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศไทยและฝรั่งเศสมุ่งเน้นการสื่อสารให้ผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกเข้าใจว่ามรดก แฟชั่นไทย งาน หัตถศิลป์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเรา สามารถยืนหยัดบนเวทีสากลได้อย่างมีความร่วมสมัยและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ พิธีเปิดงานได้รับการประทับใจจากผู้เข้าชมหลายพันคนที่มาจากหลายประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการวางแผนและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัณฑารักษ์ของ MAD Paris ที่ได้เดินทางมาศึกษาคอลเลกชันในประเทศไทยอย่างละเอียด พวกเขาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างนิทรรศการในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดแสดงผลงานที่สรรค์สร้างมาจากงานฝีมือพื้นบ้านของไทย ไปจนถึงการนำเสนอคอลเลกชันประวัติศาสตร์ของผ้าไทยที่มีคุณค่าเชิงสุนทรียะและเชิงประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้การจัดงานนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครคือการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ นอกประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ทีมงานได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมของมหาวิทยาลัยและสถาบันการออกแบบชั้นนำของไทย ทั้ง SIRIVANNAVARI Atelier & Academy รวมถึงแบรนด์แฟชั่นสมัยใหม่อย่าง TIRAPAN, ASAVA, VATIT ITTHI, WISHARAWISH และ MESHMUSEUM การแสดงผลงานเหล่านี้ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมและนวัตกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในส่วนของงาน หัตถศิลป์ ยังมีการจัดแสดงลิเบอร์, เครื่องถม, เบญจรงค์ และงานคราฟต์จากหลายภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งบางชิ้นยังเชื่อมโยงกับคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสเอง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง กระบวนการทำงานของทีมจัดนิทรรศการเต็มไปด้วยการค้นคว้าเชิงลึก การหารือและการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดวางผลงานและการตีความเนื้อหา เพื่อให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ห้อง Brocade หรือห้องผ้ายกซึ่งเป็นห้องที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษ ได้รับการออกแบบโดยใช้โทนสีชมพูอ่อนเพื่อเน้นให้ความสำคัญกับการฉลองพระองค์อย่างโดดเด่น การออกแบบนี้เป็นผลมาจากการปรับแนวคิดร่วมกับทีมพิพิธภัณฑ์หลายครั้ง ทั้งนี้ ผลตอบรับจากสื่อระดับโลกเช่น WWD, Vogue USA และสื่อระดับนานาชาติอื่น ๆ ได้แสดงความสนใจและเผยแพร่เรื่องราวของนิทรรศการอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมชาวต่างชาติจำนวนมากรอคิวเข้าชมตั้งแต่วันแรกของการเปิดให้นิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกแฟชั่นและ หัตถศิลป์ ของไทยในระดับสากล การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกและเปิดโอกาสให้ศิลปินและนักออกแบบไทยได้พบกับโอกาสใหม่ ๆ ในการแสดงผลงานของตนต่อสายตานานาชาต.
