นิทรรศการภาพถ่ายห้วงเวลาในธรรมชาติ ครั้งที่ 5 เปิดตัวในงาน SX2026
เปิดนิทรรศการภาพถ่ายห้วงเวลาในธรรมชาติ ครั้งที่ 5 และงาน SX FOOD FESTIVAL 2026 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เน้นความยั่งยืนและอาหารอนาคตระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2569
งาน Sustainability Expo 2026 หรือ SX2026 กำลังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยธีมหลักว่า "ปรับ รับ เปลี่ยน: Resilience in Action" เพื่อสะท้อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมสำคัญที่ถูกเปิดตัวสู่สาธารณชน ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่าย " ห้วงเวลาในธรรมชาติ" ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานภาพถ่ายที่คัดสรรมาเพื่อสื่อถึงคุณค่าของผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
นอกจากนี้ งานยังนำเสนอโซนอาหารยักษ์ใหญ่อย่าง SX FOOD FESTIVAL 2026 ที่รวมร้านอาหารเด็ด 166 ร้าน พร้อมเชฟชื่อดังมาเสิร์ฟความอร่อยภายใต้บรรยากาศจำลองโลกที่สภาพอากาศแปรปรวน โดยมีการติดตั้งภูเขาธารน้ำแข็งยักษ์ใจกลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อระบบอาหารของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปAlso readเริ่มแล้ว SX2026 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
นิทรรศการภาพถ่ายห้วงเวลาในธรรมชาติ ครั้งที่ 5
นิทรรศการ "ห้วงเวลาในธรรมชาติ" ครั้งที่ 5 เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ณ โซน Better World ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงความสามารถทางเทคนิคการถ่ายภาพของนักถ่ายภาพเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการถ่ายทอดคุณค่าของผืนป่าและระบบนิเวศที่หลากหลายให้เป็นที่ประจักษ์
การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างแรงบัลดาลใจและปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาธรรมชาติให้กับผู้คนในทุกเพศทุกวัยหรือทุกGeneration ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์และส่งต่อความงดงามของธรรมชาติของไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน การคัดเลือกภาพถ่ายทั้งหมดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้公众ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด
ผู้เข้าชมงานสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายในงาน Sustainability Expo ได้ผ่านช่องทาง Facebook Page : Sustainability Expo ซึ่งเป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดงานนี้คือการจัดแสดงนิทรรศการ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านการพัฒนา" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านงานพัฒนาและภาพที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 50 ภาพ มาจัดแสดง
ภาพถ่ายทั้ง 50 ภาพนี้ล้วนเป็นภาพที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถ่ายขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทย การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้น ณ ชั้น G ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตลอดช่วงระยะเวลาของงานระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านเลนส์กล้องของพระองค์ท่าน
การประกวด Trash to Treasure Art & Design Contest ครั้งที่ 7
ในงาน SX2026 ยังมีการประกาศผลรางวัลและการแสดงผลงานจากการประกวด "Trash to Treasure Art & Design Contest" ครั้งที่ 7 ซึ่งเน้นแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบโดยเริ่มต้นจากวัสดุเหลือใช้ใน ชีวิตประจำวัน และนำกลับมาสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าอีกครั้ง
การประกวดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการสื่อสารเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และการนำวัสดุกลับไปใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งนับเป็นแนวทางสำคัญในการลดขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ผู้คนมักละเลย
SX FOOD FESTIVAL 2026 กับแนวคิดโลกที่กำลังละลาย
เทศกาลอาหารแห่งปีกลับมาร่วมมือกับ Sustainability Expo อีกครั้งด้วยแนวคิด "MELTING WORLD" ที่พาผู้เข้าร่วมงานไปสัมผัสโลกในจุดที่สภาพอากาศแปรปรวนที่สุด โดยมีการจำลองบรรยากาศของภูเขาธารน้ำแข็งยักษ์ที่มีขนาดใหญ่และอลังการ ซึ่งพร้อมที่จะหลอมละลายท่วมท้นทั่วเมืองภายในพื้นที่จัดแสดง
การจัดงานครั้งนี้ตั้งคำถามชวนคิดสำคัญว่า "เมื่อโลกเปลี่ยน มื้ออาหารของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?" ภายใต้บรรยากาศที่จำลองความเย็นสุดขั้วและขนาดใหญ่โตของธารน้ำแข็งกลางใจเมือง กรุงเทพฯ ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานความอร่อยจาก 166 ร้านค้าชื่อดัง ไปกับข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดแสดงอยู่ในใจกลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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