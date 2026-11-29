นิทรรศการสิริกษาปณศิลป์ รวมเหรียญหายาก รำลึกพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมธนารักษ์ จัดนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์ ที่สยามพารากอน นำเหรียญกษาปณ์ระลึกกว่า 40 รายการ และงานประณีตศิลป์จากสกุล อินทกุล เปิดให้เข้าชมฟรีจนถึง 12 สิงหาคม 2569
กรมธนารักษ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน และ นาย สกุล อินทกุล ศิลปินอิสระ จัดงานนิทรรศการพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับศิลปะชั้นสูง ผ่านชื่องานว่า สิริกษาปณศิลป์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ ห้อง Art Jewel ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
นิทรรศการสิริกษาปณศิลป์ จุดเริ่มต้นของการรำลึก
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมคุณค่าของการสะสมเหรียญกษาปณ์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำเหรียญที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์มาผสมผสานกับงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก งานนี้เป็นการผสานองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ความทรงจำร่วมสมัย และงานศิลปะระดับสูงเข้าด้วยกัน อย่างลงตัวและเป็นเอกลักษณ์Also readตลาดหุ้นไทย 12 พ.ย. 69 ดัชนีปรับฐานเล็กน้อย กดดันด้วยข่าว NVIDIA เตรียมเปลี่ยน CEO
ไฮไลท์สำคัญจัดแสดงเหรียญกว่า 40 รายการ
ภายในงานมีการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ ในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยากกว่า 40 รายการ โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนภูมิสิริ ที่จัดแสดงเหรียญคู่พระบารมีในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โซนสิริรัช ที่จัดแสดงเหรียญในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโซนสิริกิจ ที่จัดแสดงเหรียญในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ
สกุล อินทกุล บูรณาการศิลปะเหรียญสู่ประติมากรรม
นอกจากเหรียญกษาปณ์แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุด จากบุปผาสู่อัญมณี: เข็มกลัดมงคล สิริแห่งดวงใจสยาม ล้อมเหรียญกษาปณ์ไทย โดย นายสกุล อินทกุล ศิลปินอิสระ ผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณจากงานดอกไม้สดสู่ประติมากรรมอัญมณีล้ำค่า ผ่านการบูรณาการศิลปะร่วมสมัย และนำเสนอเหรียญกษาปณ์ในรูปแบบ ประติมากรรมเล็ก หรือ Jewelry Sculpture เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นสากล
กิจกรรมเสริมความรู้และเปิดโอกาสซื้อสินค้า
งานนิทรรศการนี้ยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้สนใจ และนักสะสมได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ในวาระสำคัญต่างๆ สำหรับเป็นที่ระลึกหรือมอบเป็นของขวัญที่มีคุณค่า และมีการสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผ่านกิจกรรม Live Demonstration ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 และวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ในเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสขั้นตอนการสร้างสรรค์เหรียญจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสะท้อนคุณค่าแห่งศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด
แขกเกียรติยศร่วมเปิดงานและติดตามข้อมูล
ในวันเปิดนิทรรศการ 28 กรกฎาคม 2569 ได้รับเกียรติจาก นายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ได้แก่ นายบุญชอบ วิเศษปรีชา, น.ส.ชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง, นายชลทิตย์ ไชยจันทร์, นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ, นายสกุล อินทกุล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงาน และ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ กรมธนารักษ์จึงขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา นักสะสมเหรียญ และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสัมผัสความงดงามของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของไทยได้ที่ Art Jewel ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook: กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์, Facebook: SiamParagon, หรือ www.siamparagon.co.th
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