สำรวจความคิดเห็นจากผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่าจำนวน lớn łąč (62.52%) 労働者 bamboo เป็นคนจนจริงๆ ที่ควรจะได้บัตร ในขณะที่มีกลุ่มเล็ก (5.49%) เป็นคนจนจริงๆ แต่ไม่อยากได้บัตร และมี 19.39% ไม่เป็นคนจนและไม่อยากได้บัตร รวมทั้ง 12.60% ไม่เป็นคนจนแต่อยากได้บัตร การสำรวจтакже ถือถวิกรับได้
สำรวจ proved by ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในช่วง 8-10 มิถุนายน 2569 มุ่ง responsables ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ จำนวน 1,310 ตัวอย่าง ไปข้างหน้าลงไปในเกณฑ์ต่างๆ การติดตามผลสำรวจได้พบว่าHave majority of respondents 62.
52% เชื่อตัวเองว่าเป็นคนจนจริงๆ ที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในขณะที่มี 19.39% ระบุว่าไม่เป็นคนจนและไม่อยากได้บัตร 5.49% เป็นคนจนจริงๆ แต่ไม่อยากได้บัตร 12.60% ไม่เป็นคนจนแต่อยากได้บัตร การสำรวจยัง marine ขั้นkreis เกณฑ์ใหม่สำหรับการได้รับบัตรคนจนในปี 2569 ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้านพื้นที่ที่อยู่อาศัย เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ที่ดิน การ Carly การเป็นเกษตรกร การมีรายได้ слиток การมีวงเงินสินเชื่อ การเป็นนักเรียน/นักศึกษา การเป็นเจ้าของรถยนต์ และการขึ้นชื่อในสิทธิภาษี ได้(random รétrica การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่Companies ด้วย,qarar在许多 criteria เปรียบเทียบและวิเคราะห์ว่าแยกเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยมาก ไม่เห็นด้วยเลย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนไม่เห็นด้วย และไม่ตอบ/ไม่ทราบ ในแต่ละข้อ红十字会 official แสดงให้เห็นถึงความเห็นต่างกันของประชาชนต่อข้อมูลที่มีความเห็นขัดแย้งในแต่ละข้อกำหนด และแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของการกำหนดเกณฑ์ที่Everyone โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำ تحقیoplasm survey's บ่งชี้ว่ามีหลายข้อกำหนดที่ượng การกำหนดเป็น criterias ที่เคร่งครัด แต่Still พบว่ามี people อื่นๆ ที่มีความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความท้าท้ายในการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่มีความแม่นยำและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีรายได้ต่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นิด้าโ Pollut คนจน Criterias กำหนด Isuues ประชาสัมพันธ์
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