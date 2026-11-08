นิด้าโพลเผยคนไทยเตรียมพร้อมกักตุนอาหารยาและน้ำดื่มรับมือวิกฤต
นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,310 คน พบกระแสเตือนภัยทั่วโลกกระตุ้นให้คนไทยเตรียมสำรองอาหาร ยา และน้ำดื่มเพื่อใช้ในระยะเวลา 3-7 วัน
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง " กักตุนอาหาร ยา น้ำดื่ม!" โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง
มาตรการสำรองสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์
ผลการสำรวจมุ่งเน้นไปที่ข่าวที่หลายประเทศทั่วโลกประกาศเตือนให้ประชาชนสำรองอาหาร ยา น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้เพียงพอสำหรับระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มความกังวลของผู้บริโภคต่อความไม่แน่นอนของอุปทานสินค้าAlso readตลาดไม่มีปัจจัยใหม่ หุ้นไทยลุ้น Rebound ทดสอบ 1,310-1,320 จุด
การสำรวจนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล พร้อมสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0
โครงสร้างประชากรและลักษณะทางสังคมของตัวอย่าง
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างร้อยละ 8.47 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 18.78 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.21 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.89 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก
ด้านเพศ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.94 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.06 เป็นเพศหญิง ส่วนด้านอายุ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 11.98 อายุ 18 ถึง 25 ปี ร้อยละ 17.56 อายุ 26 ถึง 35 ปี ร้อยละ 17.71 อายุ 36 ถึง 45 ปี ร้อยละ 25.80 อายุ 46 ถึง 59 ปี และร้อยละ 26.95 อายุ 60 ปีขึ้นไป
สำหรับความเชื่อทางศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 95.04 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.28 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.68 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ขณะที่ด้านการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 0.23 ไม่ได้มีการศึกษา ร้อยละ 16.34 จบการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 34.66 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.62 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 33.97 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.18 จบการศึกษาระดับสูงมากกว่าปริญญาตรี
อาชีพและระดับรายได้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในส่วนของอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 8.78 ประกอบอาชีพข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.01 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.21 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ ร้อยละ 10.53 ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประมง ร้อยละ 15.27 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.86 เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุหรือว่างงาน และร้อยละ 5.34 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
เมื่อวิเคราะห์ตามระดับรายได้ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 19.16 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 2.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.58 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 33.97 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท และร้อยละ 11.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 ถึง 30,000 บาท
สำหรับกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า พบว่าตัวอย่างร้อยละ 6.41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 ถึง 40,000 บาท ร้อยละ 2.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 ถึง 50,000 บาท ร้อยละ 1.37 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 ถึง 60,000 บาท ร้อยละ 0.61 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 ถึง 70,000 บาท และร้อยละ 0.31 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001 ถึง 80,000 บาทสรุปกลุ่มรายได้สูงสุดและกลุ่มที่ไม่ระบุข้อมูล
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างร้อยละ 0.92 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้นไป และยังมีตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่งคือร้อยละ 6.18 ที่ไม่ได้ระบุรายได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของกำลังซื้อและความสามารถในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในภาวะที่มีความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหาร
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