นิด้าโพลโคราช มอเตอร์เวย์ M6 คนใช้พอใจสูง ห่วงค่าทางผ่าน
นิด้าโพลสำรวจคนนครราชสีมาใช้มอเตอร์เวย์ M6 พบผู้เคยใช้ร้อยละ 49 พอใจระดับสูง ประโยชน์มาก แต่กังวลค่าทางผ่านแพงและจุดพักรถยังไม่พร้อม
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น " นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจทัศนคติของประชาชนจังหวัด นครราชสีมา ต่อการใช้งาน ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน - นครราชสีมา พบว่ากลุ่มผู้เคยใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับสูง โดยมองว่าเส้นทางนี้มีประโยชน์ต่อการเดินทางอย่างมาก แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องอัตราค่าทางผ่านที่สูงและจุดพักรถที่ไม่ค่อยพร้อมเพียงพอก็ตาม
การสำรวจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและความกังวลของประชาชนต่อการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมประชากรทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างแท้จริงAlso readทำไมคนโบราณ 'ห้าม' หันหัวรองเท้าเข้าบ้าน? เผยเหตุผลที่ไม่ใช่แค่เรื่องฮวงจุ้ย!
ผลการสำรวจนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2569 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง จากกระบวนการสุ่มตัวอย่างที่กระจายทั่วพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ในมิติสังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
อัตราผู้ใช้งานและความพึงพอใจ
เมื่อสอบถามถึงประวัติการใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.99 ระบุว่าไม่เคยใช้งานเส้นทางนี้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.01 ระบุว่าเคยใช้งานมาก่อน แสดงให้เห็นว่าเส้นทางดังกล่าวเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ต้องเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา
สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 จำนวน 642 หน่วยตัวอย่าง เมื่อสอบถามระดับความพึงพอใจพบว่าการตอบสนองเป็นไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 49.84 ระบุว่าพอใจมาก และร้อยละ 44.55 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ ขณะที่ผู้ที่ไม่ค่อยพอใจมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.14 และผู้ที่ไม่พอใจเลยมีเพียงร้อยละ 0.47 เท่านั้น สะท้อนถึงประสิทธิภาพการให้บริการที่น่าพอใจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากเส้นทาง
ในด้านการประเมินประโยชน์ที่ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาได้รับจากการใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเส้นทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการเดินทาง โดยร้อยละ 59.16 ระบุว่าประโยชน์ที่ได้รับมีมาก และร้อยละ 34.35 ระบุว่าค่อนข้างมีประโยชน์ รวมแล้วกว่าร้อยละ 93 ของกลุ่มผู้ใช้งานเห็นคุณค่าของเส้นทางนี้
อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนน้อยมากที่มองว่าไม่มีประโยชน์เลย โดยร้อยละ 4.58 ระบุว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่มีประโยชน์เลย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 0.46 ระบุว่าไม่ทราบหรือตอบคำถามนี้ การกระจายตัวของความเห็นชี้ให้เห็นว่าเส้นทาง M6 ได้รับการยอมรับในแง่ของความสะดวกและความรวดเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างเมือง
ประเด็นกังวลและข้อจำกัด
แม้ผลลัพธ์โดยรวมจะออกมาในเชิงบวก แต่ผลการสำรวจยังระบุถึงจุดที่ประชาชนมีความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนทางการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณริมทาง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการตัดสินใจใช้เส้นทางในระยะยาว
ประเด็นความกังวลที่ปรากฏในผลสำรวจเน้นไปที่อัตราค่าทางผ่านที่สูงซึ่งอาจเป็นภาระสำหรับผู้ใช้รถบางกลุ่ม รวมถึงความไม่พร้อมของจุดพักรถหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้ได้มาตรฐานทั้งด้านราคาและคุณภาพการบริการควบคู่กันไป
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