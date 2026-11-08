นิด้าโพลเผย 77.63% ชาวไทยรับทราบคำเตือนสะสมของใช้ โกรธไม่ตื่นตระหนก
นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนไทย 1,310 คน เรื่องการกักตุนอาหารและยาตามคำเตือนโลก พบคนไทยส่วนใหญ่รับทราบข่าวแต่ไม่กังวล และเห็นควรให้รอสถานการณ์ชัดเจน
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น " นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลการสำรวจประเด็นสำคัญด้านความกังวลของประชาชนต่อการกักตุนสินค้าจำเป็น โดยระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวระดับโลกที่ urging ให้สำรองอาหาร ยา และน้ำดื่ม ไว้สำหรับระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน
ระดับการรับทราบข่าวการสำรองสินค้าจำเป็น
ผลการสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นในช่วงวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกภาคของประเทศไทย ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างAlso readSC-PR9 บวกดักทาง'อุ๊งอิ๊ง'ขึ้นนายก โบรกแนะนำหุ้นเอี่ยวลงทุนรัฐ-วายุภักษ์
เมื่อสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามว่าเคยได้ยินข่าวหรือไม่ เกี่ยวกับประกาศเตือนจากหลายประเทศทั่วโลกให้ประชาชนเตรียมสำรองอาหาร ยา น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้เพียงพอสำหรับระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 77.63 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 22.37 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวเลย
ความกังวลต่อคำเตือนจากนานาชาติ
จากการเจาะลึกข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่เคยได้ยินข่าวซึ่งมีจำนวน 1,017 หน่วยตัวอย่าง เพื่อสอบถามถึงความกังวลใจต่อสถานการณ์นี้ พบว่าประชาชนไทยมีระดับความกังวลอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก และไม่แสดงออกถึงการตื่นตระหนกจนนำไปสู่การแย่งซื้อสินค้าหรือ Panic Buying ในขณะนี้อย่างมีนัยสำคัญ
ทัศนคติส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเชื่อมั่นในระบบการจัดการภายในประเทศ และมองว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กับประเทศไทยในทันที หากไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจน
มุมมองต่อการประกาศเตือนของรัฐบาลไทย
เมื่อสอบถามถึงมุมมองเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลไทยควรดำเนินการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐบาลไทยควรรอให้สถานการณ์ความเป็นจริงชัดเจนก่อน จึงค่อยประกาศเตือนหรือแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อม เช่นเดียวกับการดำเนินการของหลายประเทศทั่วโลก
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการประกาศเตือนล่วงหน้าโดยขาดข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกที่ไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้ จึงควรใช้ความรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากกว่า
ความกังวลสูงสุดเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วม
เมื่อถามถึงสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้ทั้งภายในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจนจำเป็นต้องสำรองอาหาร ยา น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน
ปรากฏว่า ความกังวลอันดับแรกและสูงสุดของประชาชนไทย ยังคงเป็นเรื่องของ "น้ำท่วมใหญ่" ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากกว่าความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจโลกในเวลานี้
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