นิด้าโพลเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 69 ชัชชาตินำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งทุกราย

ผลสำรวจล่าสุดจากนิด้าโพลชี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงครองใจคนกรุงด้วยคะแนนนิยมสูงถึง 67.30% นำห่างอันดับสองกว่า 50 จุด ในขณะที่การเลือก ส.ก. มีการแข่งขันสูสีระหว่างผู้สมัครอิสระและพรรคประชาชน
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้เปิดเผยผลการสำรวจที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.
ก.
ในปีพุทธศักราช 2569 โดยการสำรวจในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า โค้งแรก สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 69 ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้ง 50 เขตอย่างทั่วถึง โดยมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพล และเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 ทำให้ผลการสำรวจครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนภาพรวมของคนกรุงได้เป็นอย่างดี จากการสำรวจในประเด็นแนวโน้มการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ยังคงครองความนิยมอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ระบุว่าจะเลือกเป็นอันดับ 1 สูงถึงร้อยละ 67.30 ซึ่งเป็นการนำห่างคู่แข่งคนอื่นๆ อย่างขาดลอย โดยทิ้งห่างผู้ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ยังไม่แน่ใจที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.20 อยู่มากกว่า 50 จุด สำหรับผู้สมัครรายอื่นที่มีคะแนนนิยมตามมา ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จากพรรคประชาชน อยู่ในอันดับ 3 ด้วยร้อยละ 8.20 ตามด้วยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครอิสระ ในอันดับ 4 ที่ร้อยละ 7.30 และนายอนุชา บูรพชัยศรี จากพรรคประชาธิปัตย์ ในอันดับ 5 ที่ร้อยละ 3.10 นอกจากนี้ยังมีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครอิสระ ในอันดับ 6 ร้อยละ 1.55 และผู้ที่ระบุว่าไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ Vote No ร้อยละ 1.05 ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1.30 กระจายไปยังผู้สมัครรายย่อยอื่นๆ และผู้ที่ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่าความนิยมในตัวนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีความสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีความนิยมสูงสุดที่ร้อยละ 70.56 รองลงมาคือกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกที่ร้อยละ 70.53 และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที่ร้อยละ 66.85 ส่วนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีความนิยมอยู่ที่ร้อยละ 63.77 และ 64.60 ตามลำดับ และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ร้อยละ 62.99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานเสียงของนายชัชชาตินั้นมีความแข็งแกร่งในทุกโซนของเมืองหลวง โดยคู่แข่งในแต่ละเขตจะมีสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันไป เช่น ในเขตกรุงเทพตะวันออก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข จะได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ในขณะที่เขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพใต้ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จะได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 แทน นอกเหนือจากการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว นิด้าโพลยังได้สำรวจแนวโน้มการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.
ก.
ซึ่งผลปรากฏว่ามีความแตกต่างจากการเลือกผู้ว่าฯ อย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.10 ระบุว่าต้องการเลือกผู้สมัครอิสระ เป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนร้อยละ 26.50 ซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจมีสัดส่วนร้อยละ 18.35 ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมร้อยละ 11.50 และกลุ่มเพื่อไทย Life ลงตัว ร่วมกับทีมคนทำงาน ได้รับความนิยมที่ร้อยละ 6.05 นอกจากนี้ยังมีผู้ระบุว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 1.15 และส่วนที่เหลือร้อยละ 1.30 เป็นคะแนนของทีม Better Bangkok และพรรคเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในการเลือก ส.
ก. ประชาชนมีแนวโน้มที่จะพิจารณาทั้งในแง่ของตัวบุคคลที่เป็นอิสระและสังกัดพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ชัดเจนในสัดส่วนที่กึ่งกัน สรุปภาพรวมจากการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ปี 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่มีคะแนนนิยมทิ้งห่างคู่แข่งทุกรายอย่างมีนัยสำคัญในทุกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผลงานในวาระก่อนหน้าและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานแบบอิสระ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กลับมีการแข่งขันที่สูสีมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู้สมัครอิสระและพรรคประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้การบริหารงานในอนาคตต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารที่เป็นอิสระและฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความหลากหลายทางสังกัดพรรคการเมืองมากขึ้
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นิด้าโพล เลือกตั้งผู้ว่ากทม การเมืองกรุงเทพ โพลเลือกตั้ง
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