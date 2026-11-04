นิกร จำนง ชี้ กมธ.เป็นกลไกตรวจสอบ ไม่ใช่อาวุธทางการเมือง แก้ไขข้อบังคับสภา
นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยืนยันการแก้ไขข้อบังคับสภาปี 2562 ทั้ง 15 ประเด็น เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและเพิ่มความโปร่งใส ไม่ปิดกั้นฝ่ายค้าน
นาย นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาชี้แจงกรณีการเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562 อย่างชัดเจนว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเจตนาเพื่อพัฒนาระบบงานของสภามากกว่าการปิดกั้น ฝ่ายค้าน โดยยืนยันว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) จะต้องคงสถานะเป็นกลไกตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ถูกนำใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออาวุธในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับสภา
การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้อยู่ภายใต้ร่างที่บรรจุเข้าสู่การพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมการแก้ไขทั้งหมด 15 ประเด็น ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่อง กมธ. เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปรับปรุงข้อบกพร่องของข้อบังคับฉบับปี 2562 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น across 4 กรอบหลักสำคัญ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติ การยกระดับระบบกระทู้ถามและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิรูประบบกรรมาธิการ และการเพิ่มความโปร่งใสควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกAlso readกล้องโทรทรรศน์อวกาศยูคลิดพบดาวหางดวงใหม่ จากการถ่ายภาพสำรวจวัตถุทางดาราศาสตร์
สาระสำคัญที่ยกร่างมาเพื่อปรับแก้มีหลายด้านที่กระทบต่อการทำงานของสภาอย่างชัดเจน เช่น การปรับนิยามเวลาการแปรญัตติให้เริ่มนับเฉพาะในวันทำการเท่านั้น เพื่อลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการจัดระบบกระทู้ถามใหม่โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องไม่จำกัดเวลาเกิน 20 นาทีต่อหนึ่งกระทู้ เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดช่องให้ กมธ. หลายคณะสามารถจัดการประชุมร่วมกันได้ เพื่อความคล่องตัวในการพิจารณาเรื่องที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกประธาน กมธ. ก็มีการกำหนดเกณฑ์ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกับการบังคับใช้มาตรการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการทางนิติบัญญัติได้อย่างตรงไปตรงมา
บทบาทและอำนาจของประธาน กมธ.
ประเด็นที่ได้รับความสนใจและถูกจับตามองมากที่สุดในร่างแก้ไขนี้คือ เรื่องอำนาจของประธาน กมธ. โดยเฉพาะในด้านการออกหนังสือเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ นายนิกร จำนง ชี้แจงอย่างหนักแน่นว่า ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากมติของที่ประชุมเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำตราสภาไปใช้ในอำนาจโดยลำพังหรือใช้ตามความต้องการส่วนตัว
ในส่วนของการแถลงข่าวในนามคณะกรรมาธิการ กฎระเบียบใหม่กำหนดให้ต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม จึงจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม สส. และประธาน กมธ. ยังคงมีเสรีภาพในการแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ในนามส่วนตัวหรือในนามพรรคการเมือง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ ซึ่งแยกแยะออกจากอำนาจในหน้าที่ของตำแหน่งอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจน
มาตรการคุ้มครองและผลกระทบต่อสังคม
แม้จะมีการเปิดทางให้ถ่ายทอดสดการประชุม กมธ. ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเปิดโปงความโปร่งใส แต่ร่างแก้ไขนี้ก็ได้บรรจุกลไกการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจถูกพาดพิงจนได้รับความเสียหายด้วย โดยกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอชี้แจงหรือแก้ไขข้อมูลได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทราบเรื่อง ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการตรวจสอบกับสิทธิส่วนบุคคล
สำหรับความกังวลเรื่องสัดส่วนอำนาจในการควบคุม กมธ. ทั้ง 35 คณะ นายนิกรปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่ามีการแบ่งโควตาตำแหน่งประธาน กมธ. ให้แก่ฝ่ายค้านอย่างชัดเจนแล้ว และเสนอแนะว่าควรลดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านในสภา เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำหน้าที่เป็นคณะตรวจสอบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปสภาก่อนหน้า
นายนิกรยกตัวอย่างผลงานในอดีตของตนสมัยที่มีการแก้ไขข้อบังคับปี 2562 ว่า เคยเสนอให้ปลดล็อกการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจล่วงหน้า เพื่อไม่ให้รัฐบาลทราบข้อมูลก่อนเวลา ซึ่งเป็นมาตรการที่สนับสนุนอำนาจการตรวจสอบของฝ่ายค้านโดยตรง พร้อมทั้งร่วมผลักดันกฎหมายคำสั่งเรียกเพื่อยกระดับบทบาทของ กมธ. ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
สรุปแล้ว นายนิกร จำนง ย้ำว่าเจตนารมณ์หลักของการปฏิรูประบบกรรมาธิการ คือการทำให้เป็นองค์กรตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่ใช่อาวุธทางการเมือง ซึ่งการใช้อำนาจใดๆ จะต้องผ่านกระบวนการตามมติของที่ประชุมเสมอ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ กมธ. เป็นเวทีต่อสู่ทางการเมือง แต่หันมาร่วมมือกันพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ
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