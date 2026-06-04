Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

นิกร: ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง 3 ครั้ง

ข่าวการเมือง News

นิกร: ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง 3 ครั้ง
นิกรศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
📆6/4/2026 4:20 AM
📰thestandardth
122 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 63%

นิกรกล่าวถึงปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่เจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และอำนาจของ สสร. จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือกึ่งโดยตรงที่เสนอมา ก็จะมีปัญหาเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภา

ส่วนปัญหาในเชิงเหตุผลของ ศาลรัฐธรรมนูญ คือ เจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ อำนาจของ สสร.

จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือกึ่งโดยตรงที่เสนอมา ก็จะมีปัญหาเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภา จึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง 2 อำนาจนี้ และจะหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมา ก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้ง นิกรกล่าวว่า ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง 3 ครั้ง ดังนั้น จะบอกว่าไม่มีความผูกพันกับประชาชนไม่ได้ เพราะไม่ว่ารัฐสภาจะเสนออย่างไร ประชาชนสามารถตีตกได้หมด อำนาจเต็มที่สุดอยู่ที่ประชาชน 3 ครั้ง ซึ่งทำไปแล้ว 1 ครั้ง ยังเหลืออีก 2 ครั้ง นิกรยังยกเอกสารกรณีศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี 2568 จัดทำโดยฝ่ายวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในตอนหนึ่งว่า คำวินิจฉัยส่วนนี้มีสอดคล้องกับทฤษฎีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกรัฐสภามีอำนาจเพียงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญปี 2560 เท่านั้น นิกรกล่าวว่า หากรัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง ไม่เช่นนั้นแล้วเท่ากับรัฐสภาใช้อำนาจสถาปนาที่ได้รับมาจากประชาชนเพิ่มไปกว่าอำนาจที่เคยได้มาแล้ว ซึ่งจะเกิดปัญหาต่อมา นิกรจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อ และมองว่า พรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ และมองว่าการยื่น 2 ร่างไม่เหมาะสม เนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่ตามหลักแล้วไม่ควรทำเช่นนั้น นิกรกล่าวว่า ที่พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หากปล่อยเรื่องนี้ไปก็เสี่ยงจะถูกร้องเรียนตามมา และย้ำว่า การถอนรายชื่อไม่ใช่การปัดตกร่างฯ ของพรรคเพื่อไทย และเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.

ในการจะลงชื่อ ไม่สามารถบังคับได้ นิกรย้ำด้วยว่า เราต้องการทำให้สำเร็จ เพราะพูดแล้วทำ จึงได้ขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมอ้างถึง สสร.

ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงสักคน แต่ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ เพราะรับฟังประชาชนมากเช่นเดียวกับร่างฯ ของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ตั้งกรรมาธิการรับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศ เป็นเวลา 360 วัน นิกรกล่าวว่า การปรึกษาหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ข้อสรุป และไม่ใช่คำวินิจฉัย และย้ำว่า เราจึงขอเดินไปตามทางของเราที่เราคิดว่าดีที่สุด และทำตามประชาชนมากที่สุด นิกรระบุขณะที่เรื่องข้อกังวลว่า อาจเกิดกระบวนการกินรวบการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยพรรคใดพรรคหนึ่ง เป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง แต่หากให้มีการเลือกตั้ง สสร.

โดยตรง กระบวนการก็อาจจะล่มได้ทันทีเพราะมีผู้ไปร้องเรียน และยังขัดต่อคำปฏิญาณของรัฐบาลว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วย นิกรย้ำว่า ไม่มีใครมีอำนาจเหนือประชาชน เพราะสามารถไม่เห็นชอบในการออกเสียงประชามติได้ ถือเป็นการออกเสียงโดยตรงของประชาช

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

นิกร ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบั อำนาจของ สสร. การเลือกตั้งโดยตรงหรือกึ่งโดยตรง ปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 07:20:16