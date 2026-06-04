นิกร: ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง 3 ครั้ง

นิกรกล่าวถึงปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่เจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และอำนาจของ สสร. จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือกึ่งโดยตรงที่เสนอมา ก็จะมีปัญหาเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภา
ส่วนปัญหาในเชิงเหตุผลของ ศาลรัฐธรรมนูญ คือ เจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ อำนาจของ สสร.
จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือกึ่งโดยตรงที่เสนอมา ก็จะมีปัญหาเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภา จึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง 2 อำนาจนี้ และจะหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมา ก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้ง นิกรกล่าวว่า ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึง 3 ครั้ง ดังนั้น จะบอกว่าไม่มีความผูกพันกับประชาชนไม่ได้ เพราะไม่ว่ารัฐสภาจะเสนออย่างไร ประชาชนสามารถตีตกได้หมด อำนาจเต็มที่สุดอยู่ที่ประชาชน 3 ครั้ง ซึ่งทำไปแล้ว 1 ครั้ง ยังเหลืออีก 2 ครั้ง นิกรยังยกเอกสารกรณีศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี 2568 จัดทำโดยฝ่ายวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในตอนหนึ่งว่า คำวินิจฉัยส่วนนี้มีสอดคล้องกับทฤษฎีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกรัฐสภามีอำนาจเพียงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญปี 2560 เท่านั้น นิกรกล่าวว่า หากรัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง ไม่เช่นนั้นแล้วเท่ากับรัฐสภาใช้อำนาจสถาปนาที่ได้รับมาจากประชาชนเพิ่มไปกว่าอำนาจที่เคยได้มาแล้ว ซึ่งจะเกิดปัญหาต่อมา นิกรจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อ และมองว่า พรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ และมองว่าการยื่น 2 ร่างไม่เหมาะสม เนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่ตามหลักแล้วไม่ควรทำเช่นนั้น นิกรกล่าวว่า ที่พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หากปล่อยเรื่องนี้ไปก็เสี่ยงจะถูกร้องเรียนตามมา และย้ำว่า การถอนรายชื่อไม่ใช่การปัดตกร่างฯ ของพรรคเพื่อไทย และเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.
ในการจะลงชื่อ ไม่สามารถบังคับได้ นิกรย้ำด้วยว่า เราต้องการทำให้สำเร็จ เพราะพูดแล้วทำ จึงได้ขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมอ้างถึง สสร.
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงสักคน แต่ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ เพราะรับฟังประชาชนมากเช่นเดียวกับร่างฯ ของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ตั้งกรรมาธิการรับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศ เป็นเวลา 360 วัน นิกรกล่าวว่า การปรึกษาหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ข้อสรุป และไม่ใช่คำวินิจฉัย และย้ำว่า เราจึงขอเดินไปตามทางของเราที่เราคิดว่าดีที่สุด และทำตามประชาชนมากที่สุด นิกรระบุขณะที่เรื่องข้อกังวลว่า อาจเกิดกระบวนการกินรวบการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยพรรคใดพรรคหนึ่ง เป็นเรื่องที่คิดกันไปเอง แต่หากให้มีการเลือกตั้ง สสร.
โดยตรง กระบวนการก็อาจจะล่มได้ทันทีเพราะมีผู้ไปร้องเรียน และยังขัดต่อคำปฏิญาณของรัฐบาลว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วย นิกรย้ำว่า ไม่มีใครมีอำนาจเหนือประชาชน เพราะสามารถไม่เห็นชอบในการออกเสียงประชามติได้ ถือเป็นการออกเสียงโดยตรงของประชาช
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