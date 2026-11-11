นิกร เจนจิตรานนท์ เสนอข้อบังคับสภาใหม่ หลอมรวมกฎหมาย-เพิ่มนักนิติบัญญัติ
นายนิกร เจนจิตรานนท์ ยื่นร่างข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรฉบับใหม่ เน้นการหลอมรวมสาระสำคัญจากหลายร่างกฎหมาย และเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อเสริมความถูกต้องของโครงสร้างถ้อยคำกฎหมาย
นาย นิกร เจนจิตรานนท์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการรับเป็นกระบอกเสียงแก้ไขปัญหาให้แก่ข้าราชการฝ่ายประจำ โดยยืนยันว่าตนเองไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเสนอร่างข้อบังคับด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ดังนั้น นายนิกร จึงได้ดำเนินการนำข้อเรียกร้องต่าง ๆ มาบรรจุไว้ในร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญอย่างน้อย 2 เรื่องหลัก เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสภานิติบัญญัติให้มีความคล่องตัวและถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้นAlso read“แอลลี่ อชิรญา” โกอินเตอร์! นำทัพประชันบทบาทนักแสดงระดับโลก ด้าน FEARFOLKS กางไลน์อัปความปังปี2027
เปิดช่องหลอมรวมสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.
ประเด็นแรกของการแก้ไขคือ การเปิดช่องทางการหลอมรวมร่างกฎหมาย เพื่อให้กรรมาธิการสามารถนำสาระสำคัญของร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฉบับอื่นที่สภารับหลักการพร้อมกัน มาแก้ไขและใส่ในร่างหลักได้ โดยไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักการของรัฐสภา
มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อขจัดข้อติดขัดในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการแยกพิจารณาเนื้อหากฎหมายอย่างโดดเดี่ยว ซึ่งอาจนำไปสู่ความซ้ำซ้อนหรือความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติในขั้นตอนการพิจารณารายมาตรา
เพิ่มนักกฎหมายนิติบัญญัติดูแลโครงสร้างถ้อยคำ
ประเด็นที่สองคือการเพิ่มบุคลากรด้านกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ โดยมีการเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จากข้าราชการฝ่ายประจำ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
การเพิ่มตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่ช่วยดูแลโครงสร้างถ้อยคำของกฎหมายให้ถูกต้อง รัดกุม และสอดคล้องกับหลักภาษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมระบบงานวิชาการภายในสภาผู้แทนราษฎรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
สร้างกรอบร่วมจากข้อเสนอทุกพรรคการเมือง
นายนิกร เน้นย้ำว่า ร่างข้อบังคับฉบับใหม่นี้ไม่ได้ยึดเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ แต่เป็นการแสดงถึงความใจกว้างแห่งสภา ด้วยการรวบรวมข้อเสนออันเห็นว่าดีมีประโยชน์จากเพื่อนสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า สภาแห่งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นสถาบันของสมาชิกทุกคนที่มีหน้าที่ร่วมกันในการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนที่ลงคะแนนเลือกเข้ามา
ถอนร่างเดิมเพื่อสร้างมติร่วมกันที่ดีที่สุด
สำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ นายนิกร ชี้แจงว่า การถอนร่างเดิมและเสนอข้อบังคับฉบับใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบร่วมใหญ่ที่หลอมรวมหัวใจและข้อเสนอของทุกฝ่าย ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติร่วมกันที่ดีที่สุด
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือการยกระดับคุณภาพการทำงานในวาระหน้าที่เพื่อประชาชน ผ่านกระบวนการที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และลดความขัดแย้งทางเทคนิคในการพิจารณากฎหมายให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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