Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แถลงตอบโต้พรรคประชาชน

Politics News

นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แถลงตอบโต้พรรคประชาชน
นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนรัฐธรรมนูญ
📆5/21/2026 9:16 AM
📰thaipost
52 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 51%

นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ยกร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนว่า ตนจำเป็นต้องแถลงเพราะถูกโจมตีอีกแล้วจากพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเดินคนละเส้นทาง เพราะเราเป็นฝ่ายรัฐบาล และการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ ของรัฐสภา ซึ่งครั้งที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างของพรรคประชาชนกลับเข้าสภา ฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลไม่จริงใจ พอพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นร่างแรกก็มีปัญหาอีก และครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามา ก็เป็นไปตามที่นายกฯพูดปฏิบัติตามมติประชาชน ฝ่ายค้านก็มาโจมตีอีก ขยับซ้ายก็โจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีตนว่าไม่เป็นธรรม นายนิกร กล่าวต่อว่า ที่ ฝ่ายค้านบอกว่าไม่มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยตรงคือไม่มีคูหา ตนเห็นว่าถ้าเสนอแบบนี้เพื่อให้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำอีกใช่หรือไม่ แล้วจะให้ถูกคว่ำอีกกี่ครั้ง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ให้เลือกจากประชาชนโดยตรง เป็นเพราะฝ่ายค้านพิรี่พิไรยื่นแล้วยื่นอีกแบบนี้ที่เดิมไม่เป็นแบบนี้ ศาลเลยชี้ว่าเลือกโดยตรงไม่ได้ ตนขอถามว่าเกิดจากใครที่เป็นคนกระตุ้น ทำให้ศาลวินิจฉัยแบบนั้น

นิกร จำนง สส.

บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ยกร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนว่า ตนจำเป็นต้องแถลงเพราะถูกโจมตีอีกแล้วจากพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเดินคนละเส้นทาง เพราะเราเป็นฝ่ายรัฐบาล และการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ ของรัฐสภา ซึ่งครั้งที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างของพรรคประชาชนกลับเข้าสภา ฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลไม่จริงใจ พอพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นร่างแรกก็มีปัญหาอีก และครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามา ก็เป็นไปตามที่นายกฯพูดปฏิบัติตามมติประชาชน ฝ่ายค้านก็มาโจมตีอีก ขยับซ้ายก็โจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีตนว่าไม่เป็นธรรม นายนิกร กล่าวต่อว่า ที่ ฝ่ายค้านบอกว่าไม่มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.

) โดยตรงคือไม่มีคูหา ตนเห็นว่าถ้าเสนอแบบนี้เพื่อให้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำอีกใช่หรือไม่ แล้วจะให้ถูกคว่ำอีกกี่ครั้ง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ให้เลือกจากประชาชนโดยตรง เป็นเพราะฝ่ายค้านพิรี่พิไรยื่นแล้วยื่นอีกแบบนี้ที่เดิมไม่เป็นแบบนี้ ศาลเลยชี้ว่าเลือกโดยตรงไม่ได้ ตนขอถามว่าเกิดจากใครที่เป็นคนกระตุ้น ทำให้ศาลวินิจฉัยแบบนั้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน รัฐธรรมนูญ รัฐสภา นายกรัฐมนตรี เลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ พรรคฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายภราดร ปริศนานันทกุล ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งสภา เลือกตั้งสว.

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 12:21:33