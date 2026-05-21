นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แถลงตอบโต้พรรคประชาชน

นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ยกร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนว่า ตนจำเป็นต้องแถลงเพราะถูกโจมตีอีกแล้วจากพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเดินคนละเส้นทาง เพราะเราเป็นฝ่ายรัฐบาล และการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ ของรัฐสภา ซึ่งครั้งที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างของพรรคประชาชนกลับเข้าสภา ฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลไม่จริงใจ พอพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นร่างแรกก็มีปัญหาอีก และครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามา ก็เป็นไปตามที่นายกฯพูดปฏิบัติตามมติประชาชน ฝ่ายค้านก็มาโจมตีอีก ขยับซ้ายก็โจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีตนว่าไม่เป็นธรรม นายนิกร กล่าวต่อว่า ที่ ฝ่ายค้านบอกว่าไม่มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยตรงคือไม่มีคูหา ตนเห็นว่าถ้าเสนอแบบนี้เพื่อให้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำอีกใช่หรือไม่ แล้วจะให้ถูกคว่ำอีกกี่ครั้ง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ให้เลือกจากประชาชนโดยตรง เป็นเพราะฝ่ายค้านพิรี่พิไรยื่นแล้วยื่นอีกแบบนี้ที่เดิมไม่เป็นแบบนี้ ศาลเลยชี้ว่าเลือกโดยตรงไม่ได้ ตนขอถามว่าเกิดจากใครที่เป็นคนกระตุ้น ทำให้ศาลวินิจฉัยแบบนั้น
