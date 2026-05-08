นิกร แนะเซตซีโร่ แก้รัฐธรรมนูญ เสนอภูมิใจไทยจัดทำร่างฉบับใหม่

นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดทำร่างฉบับใหม่ แทนที่จะนำร่างที่ค้างอยู่ในสภามาพิจารณา เนื่องจากมีปัญหาและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นาย นิกร จำนง สส. บัญชีรายชื่อ พรรค ภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไข รัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.
) คงมองว่ามีปัญหาหลายประการที่ต้องแก้ไขก่อน รวมถึงความไม่ชัดเจนในหมวด 1-2 ของร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภา ซึ่งอาจทำให้ร่างดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณา นายนิกรกล่าวว่า ควรตั้งหลักใหม่และคุยกับวุฒิสภาเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปล่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้ว รัฐบาลควรแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อน เพราะรัฐธรรมนูญยังรอได้ ขณะนี้ประเทศกำลังขาดแคลนงบประมาณและต้องกู้เงินมาช่วยประชาชน จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เงินจำนวนมากในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ นายนิกรยังระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาในตัวเอง เนื่องจากไม่ได้ค้างอยู่ในสภาแต่หักกันจนทำให้เกิดการยุบสภา หากนำร่างนี้กลับมาพิจารณาใหม่จะมีปัญหาแน่นอน ดังนั้นควรยกร่างฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หมด และควรให้พรรครัฐบาลเป็นผู้เสนอ เพราะร่างที่ค้างอยู่ขณะนี้เป็นของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ นายนิกรกล่าวอีกว่า ผลประชามติที่ออกมาแล้วถือเป็นคำสั่งที่ต้องทำ แต่ต้องดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แม้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทำเดี๋ยวนี้ และไม่ได้เกี่ยวกับฉบับที่ค้างอยู่ในสภา ในส่วนของระยะเวลา นายนิกรระบุว่า การแก้ไขมาตรา 256 ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน และทำประชามติครั้งที่ 2 เพื่อเห็นชอบการแก้ไขมาตรา 256 อีก 3 เดือน จากนั้นคงใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการจัดทำรัฐธรรมนูญ และใช้เวลาอีก 3 เดือนทำประชามติครั้งที่ 3 ดังนั้น เชื่อว่ากระบวนการโดยรวมแล้ว คงใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษในการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกัน เพราะพรรคสนใจเรื่องแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อ
