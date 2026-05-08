นิกกี้ ณฉัตร แจ้งความดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดที่ด่าลามถึงพ่อแม่

นักแสดงหนุ่ม “นิกกี้ ณฉัตร” ออกมาประกาศดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดที่ด่าลามไปถึงพ่อแม่ หลังจากที่เจ้าตัวได้รับการด่าในวงการบันเทิงมานานกว่า 18 ปี โดยนิกกี้ได้เปิดเผยว่าแม้จะโดนด่ามาหลายครั้ง แต่ไม่เคยคิดจะแจ้งความดำเนินคดีใครมาก่อน เนื่องจากคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในวงการบันเทิง อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้เจ้าตัวทนไม่ไหวและตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พร้อมกับนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ทนายความ เพื่อดำเนินคดีกับเกรียนฟุตบอลที่ด่าลามไปถึงพ่อแม่ โดยเจ้าตัวได้นำหลักฐานเป็นแชตและคอมเมนต์ รวมถึงมีแฟนคลับที่ช่วยส่งข้อมูลนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งใช้เวลาไม่นาน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถออกหมายเรียกเกรียนฟุตบอลรายนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
