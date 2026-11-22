นาโตยืนยันปกป้องโปแลนด์ ขีปนาวุธรัสเซียตกดินแดนพันธมิตร
นายมาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต ยืนยันพันธกรณีในการปกป้องโปแลนด์ หลังขีปนาวุธรัสเซีย 2 ลูกตกลงในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ระหว่างการซ้อมรบของพันธมิตร
นาย มาร์ค รุตต์ เลขาธิการ นาโต ยืนยันว่าพันธมิตรทหารยุโรปและอเมริกาเหนือจะปกป้อง โปแลนด์ อย่างเต็มที่ หลังจากเหตุการณ์ ขีปนาวุธ ของ รัสเซีย ตกกระทบดินแดนของประเทศสมาชิก นาโต เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
คำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนกรุงวอร์ซอของนายรุตต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันความมั่นคงของแนวตะวันออกของพันธมิตรทางทหารแห่งนี้Also read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
รายละเอียดเหตุการณ์ขีปนาวุธตกในโปแลนด์
โปแลนด์ระบุว่าขีปนาวุธของรัสเซียจำนวน 2 ลูกได้พุ่งเข้าใส่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน โดยทางการวอร์ซอได้กล่าวหากรุงมอสโกว่ามีการเจตนาทำการยั่วยุ
เหตุการณ์นี้มีขึ้นใกล้กับพื้นที่ที่กำลังจัดให้มีการฝึกซ้อมรบของกองกำลังยุโรปหลายพันนาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในวงกว้างและทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคมีความตึงเครียดมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท่าทีของนาโตและเจ้าหน้าที่โปแลนด์
นายรุตต์ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนาโต ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดอย่างร้ายแรง และระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างแท้จริงต่อความมั่นคงของภูมิภาค
เจ้าหน้าที่นาโตระบุว่าพันธมิตรจะดำเนินกระบวนการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อระบุจุดอ่อนต่างๆ ในระบบป้องกันและเตรียมมาตรการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไป
ทางด้าน พาเวล ซาเลฟสกี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์ จะเป็นผู้แทนของประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เพื่อประสานงานความมั่นคงกับพันธมิตรในวงกว้าง
มาตรการเฝ้าระวังน่านฟ้าและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดอนัลด์ ทัสก์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ได้ประกาศในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ว่ารัฐบาลวอร์ซอจะยื่นคำร้องต่อนาโตให้ยกระดับความเข้มข้นของระบบตรวจจับและระบบเฝ้าระวังเหนือน่านฟ้าของโปแลนด์
มาตรการนี้จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รัสเซียมักจะยิงขีปนาวุธและโดรนเป็นชุดเข้าใส่ทางตะวันตกของยูเครน ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของโปแลนด์ ทำให้มีความเสี่ยงที่วัตถุตกหล่นเข้ามาในดินแดนสมาชิกนาโต
สถาบันศึกษาสงคราม (ISW) ซึ่งเป็นคลังความคิดของสหรัฐฯ ได้วิเคราะห์ว่ารัสเซียตั้งใจยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใสน่านฟ้าของโปแลนด์โดยตรง
การกระทำดังกล่าวถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการซ้อมรบของกลุ่มพันธมิตรแห่งความสมัครใจ (Coalition of the Willing) ซึ่งเป็นการอ้างถึงกลุ่มผู้สนับสนุนยุโรปของยูเครน ที่เตรียมการส่งกองกำลังสันติภาพเข้าไปยังประเทศยูเครน
การตัดสินใจยกระดับระบบเฝ้าระวังนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันเหตุการณ์คล้ายคลึงกันในอนาคต และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างโปแลนด์กับนาโตในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยุโรปตะวันออก
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