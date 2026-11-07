นาโต้แจงยุโรปซื้อพลังงานรัสเซียมหาศาล ชี้วิจารณ์ทรัมป์ไม่สมเหตุสมผล
เลขาธิการนาโต้ชี้ยุโรปจ่ายเงินซื้อก๊าซแอลเอ็นจีกว่าพันล้านยูโรต่อปี ซึ่งมากกว่ามูลค่าข้อตกลงดีเซลรัสเซีย-สหรัฐฯ แสดงว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ขาดความสมเหตุสมผล
มาร์ค รุตเต้ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซีย โดยระบุว่ายุโรปยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์แก่มอสโกอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความขัดแย้งในยูเครนและมีการคว่ำบาตรก็ตาม การออกมาพูดของรุตเต้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงการนำเข้าดีเซลจากรัสเซียสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศหลังการเจรจาอย่างกะทันหัน
ความขัดแย้งทางการทูตในยุโรป
รุตเต้ บอกว่าบรรดาประเทศในยุโรปบางประเทศ "ตื่นตระหนก" กับข้อตกลงระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้ว และยอมรับว่าเขาเองก็ "รู้สึกแปลกใจอยู่พักหนึ่ง" ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เขาชี้ให้เห็นว่าประเทศยุโรปยังคงดำเนินการค้าขายทางพลังงานกับรัสเซียต่อไป แม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และเคยประกาศลดพึ่งพามอสโกก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างคำกล่าวอ้างกับการปฏิบัติจริงทางการทูตและเศรษฐกิจAlso readจับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
ตัวเลขการซื้อขายพลังงานที่แท้จริง
รุตเต้ ให้ข้อมูลตัวเลขที่เป็นรูปธรรมว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ยุโรปซื้อก๊าซแอลเอ็นจีก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซียมูลค่า 6,000 ล้านยูโร ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผลตอบแทนที่จะได้จากข้อตกลงเรื่องดีเซลเสียอีก ดังนั้น ยุโรปเองก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเช่นกัน เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณที่ว่าการตกลงดีเซลระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย อาจกลายเป็นการมอบเงินทุนสนับสนุนกองทัพมอสโก ในเรื่องนี้ รุตเต้ ตอบว่า "แล้วอาวุธมาจากเงิน 6,000 ล้านยูโร ที่ยุโรปใช้จับจ่ายซื้อก๊าซแอลเอ็นจีด้วยหรือเปล่าล่ะ"
มุมมองต่อยูเครนและสงคราม
รุตเต้ บอกว่าเขาเข้าใจดีถึงความกังวลของประธานาธิดีวิโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ แห่งยูเครน เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว แต่โต้แย้งว่าในปัจจุบันมีเพียงวอชิงตันเท่านั้นที่มอบแรงสนับสนุนทางทหารที่สำคัญตามที่ยูเครนต้องการ ในนั้นรวมถึงขีปนาวุธตัดสกั้กัน "แพริออต" ที่ผลิตโดยอเมริกา นอกจากนี้แล้ว รุตเต้ ยังปกป้องความสำคัญของการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างวอชิงตันกับมอสโก โดยอ้างถึงคลังแสงนิวเคลียร์อันใหญ่โตของทั้งสองชาติ
รายละเอียดข้อตกลงดีเซลรัสเซีย-สหรัฐฯ
โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงข้อตกลงดีเซล หลังพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม มอสโกรับปากป้อนดีเซล 300,000 ตันให้แก่สหรัฐอเมริกาในทันที ตามด้วย 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน และอีก 1 ล้านตันหลังจากนั้น พร้อมทั้งเปิดทางสำหรับความเป็นไปได้ที่จะป้อนดีเซลให้แก่อเมริกาอีก 3 ล้านตันในอนาคต แม้เจ้าหน้าที่รัสเซียจะกล่าวว่าราคาที่จัดหานั้น "เป็นเรื่องของการเจรจาเชิงพาณิชย์" แต่มีการประเมินว่ามูลค่ารวมของข้อตกลงนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์
ปฏิกิริยาจากผู้นำโลกและแนวโน้มอนาคต
ข้อตกลงดีเซลเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากประธานาธิดีวิโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ แห่งยูเครน ที่เรียกว่าเป็น "การตัดสินใจที่อ่อนแอ" ขณะที่ คายา คัลลัส หัวหน้านโยบายต่างประเทศของอียู บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวมอบ "รายได้เพื่อมาใช้ในการทำสงคราม" แก่มอสโก ต่อมา ทรัมป์ ตอบโต้กลับ โดยแนะนำว่ายูเครนควรมีผู้นำคนใหม่ที่มีความตั้งใจลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซีย พร้อมทั้งกดดันให้ เซเลนสกี้ หยุดโจมตีสถานีกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
แม้ว่าจะให้คำมั่นว่าจะเลิกพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงภายในปี 2027 แต่บรรดาประเทศในสหภาพยุโรปกลับมีการจัดซื้อก๊าซแอลเอ็นจีก๊าซธรรมชาติเหลว จากโครงการ ยามาลของรัสเซียเป็นมูลค่าประมาณ 5,960 ล้านยูโร ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2026 และตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 7,880 ล้านยูโร ณ สิ้นเดือนกันยายน เมื่อเดือนที่แล้ว อเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ประมาณการว่ากลุ่มอียูได้ใช้เงินไปแล้วกว่า 320,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อพลังงานของรัสเซีย นับตั้งแต่ความขัดแย้งยูเครนลุกลามขึ้นในปี 2022 แม้จะมีคำกล่าวอ้างว่าได้ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเป็นจำนวนมากก็ตาม
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