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นาเดีย โสณกุล พร้อมคณะโรงเรียนราชินี ถวายน้ำสรงพระศพ กราบลาพระบาท เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

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นาเดีย โสณกุล พร้อมคณะโรงเรียนราชินี ถวายน้ำสรงพระศพ กราบลาพระบาท เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นาเดีย โสณกุลโรงเรียนราชินีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
📆6/13/2026 1:34 PM
📰daradaily
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พสกนิกรชาวไทยหัวใจสลายกันทั้งประเทศ หลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์

นาเดีย โสณกุล พร้อมคณะ โรงเรียนราชินี ถวายน้ำสรงพระศพ กราบลาพระบาท เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พสกนิกรชาวไทยหัวใจสลายกันทั้งประเทศ หลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ นาเดีย โสณกุล คือหนึ่งในคนบันเทิงที่ออกมาโพสต์แสดงความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเล่าเคยเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนราชินี และมีโอกาสได้ร่วมชั้นเรียนกับพระองค์ ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณ อย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนและเติบโตมาในช่วงเวลาหนึ่งร่วมกับพระองค์ ตั้งแต่เล็กพระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงในดวงใจ ตลอดมาและตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย เรารักพระองค์ภา ราชินี91 ล่าสุดวันนี้ 13 มิ.

ย.69 นาเดีย โสณกุล พร้อมคณะโรงเรียนราชินี ถวายน้ำสรงพระศพ กราบลาพระบาท เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยโพสต์ภาพ พร้อมเขียนข้อความว่า...

ถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พร้อมคณะคุณครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนราชินี กราบลาพระบาท ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดไป เรารักพระองค์ภ

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นาเดีย โสณกุล โรงเรียนราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ พระมหากรุณาธิคุณ

 

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