นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาเปิดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และมีส่วนร่วมของประชาชน

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบผู้ฟังผู้ชม จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
นายโสภณ ซารัมย์ ประธาน รัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบผู้ฟังผู้ชม จังหวัด บุรีรัมย์ ใน โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของป ระชาชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2569 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พร้อมด้วยทีมพิธีกร ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้จัดรายการของสถานี อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นิสิตนักศึกษา และประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายเกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นายโสภณได้ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘รัฐสภาไทย เชื่อมพลังคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชน’ ว่า การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชน รัฐสภาไม่ควรมีบทบาทเพียงการออกกฎหมาย การอภิปรายงบประมาณ หรือการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น แต่ต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความสุข นายโสภณ กล่าวอีกว่า นอกจากภารกิจด้านการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยแล้ว รัฐสภายังมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อให้เห็นว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเพียงการเลือกตั้ง แต่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ พร้อมเปิดช่องทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งต่อไปยังรัฐบาลได้มากขึ้น ทั้งนี้ นายโสภณยังกล่าวถึงการส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ทั้งในฐานะแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงเปิดพื้นที่ให้จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ นำสินค้าหรือของดีในท้องถิ่นไปจัดแสดงและเผยแพร่ นายโสภณ ยังกล่าวถึงบทบาทเยาวชนในสังคมประชาธิปไตย และการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยระบุว่า AI และเทคโนโลยีมีประโยชน์ในการเข้าถึงความรู้ แต่ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณหรือความเป็นมนุษย์ได้ จึงควรใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและรู้เท่าทัน พร้อมเชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘ประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชน’ เพื่อสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อประชาธิปไต
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