นายโสภณ ซารัมย์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เตรียมยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่า เขายังไม่ยื่นมาตนเอง ยังตอบไม่ได้ ต้องรอเขายื่นมาก่อนเมื่อถามย้ำว่า จะมีการพิจารณาเบื้องต้นหรือไม่ว่าจะมีการรับไว้ นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องรับหนังสือต้องรับไว้อยู่แล้ว แต่ว่าให้เขายื่นมาก่อนแล้วค่อยดูในเนื้อหา นอกจากนี้ ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ร่างแก้ไขและรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย หากมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้า จะมีการเลื่อนวาระการประชุมจากกำหนดการเดิมออกไปหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่ทราบอยู่ที่สมาชิกสภา ประธานมีหน้าที่บรรจุวาระ ถ้าสมาชิกพร้อมก็สามารถมาพิจารณาได้ ถ้าเราอยากเห็นการแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจกัน พูดคุยกัน ใช้เวทีในการพูดคุยหารือกันส่วนกรณีที่ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา ออกมาเปิดเผยว่า จะมีภาคประชาชนร่วมยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะต้องขอให้ประธานสภาขยายเวลาเพื่อรอในการรวบรวมรายชื่อ นายโสภณ กล่าวว่า "ไม่รู้ ไม่รู้ จะเอาเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดให้ผมตอบผมไม่ตอบ
นายโสภณ ซารัมย์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่างแก้ไขและรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย