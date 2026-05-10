นายแพทย์เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนบนเกาะเตเนริเฟ ประเทศสเปน โดยยืนยันว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขยังคงอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือ กำลังจะเข้าใกล้หมู่เกาะคานารี โดยเกาะเตเนริเฟ เป็นเกาะที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในบรรดาหมู่เกาะคานารี เรือลำดังกล่าว ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่บนเรือทั้งหมด 147 คน คาดว่าจะเดินทางถึงจุดหมายในช่วงเวลา 4.00 - 6.00 น. ของวันอาทิตย์ (10 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยรายงานระบุว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และยืนยันการติดเชื้ออีก 5 ราย นับตั้งแต่เริ่มพบการระบาดหลังจากเรือออกจากประเทศเคปเวิร์ด หรือกาบูเวร์ดี ในจดหมายเปิดผนึกถึงชาวหมู่เกาะคานารี นายแพทย์เทดรอสระบุว่าเขาเข้าใจถึงความกังวลของคนในพื้นที่ แต่เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า 'นี่ไม่ใช่โควิด-19 ระลอกใหม่' 'ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากไวรัสฮันตาในขณะนี้ยังคงต่ำ' ผู้อำนวยการ WHO ระบุ พร้อมเสริมว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้ถูกส่งขึ้นไปบนเรือเรียบร้อยแล้ว ด้าน โมนิกา การ์เซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปน แถลงเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า 'ผู้โดยสารทุกคนที่เหลือยังไม่แสดงอาการ' พร้อมระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 23 ประเทศ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทางการสเปนเปิดเผยแผนการรับมือว่า ผู้โดยสารทั้งหมดจะขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออุตสาหกรรมกรานาดิยา ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะที่ปิดมิดชิดไปยังสนามบินโดยตรง เพื่อส่งตัวกลับประเทศและเข้ารับการกักตัวต่อไป สำหรับผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง 14 คน จะถูกส่งตัวไปยังค่ายทหารใกล้กรุงมาดริด ก่อนจะแยกกักตัวที่โรงพยาบาลโกเมซ อูยา ขณะเดียวกัน หน่วยงานสาธารณสุขของสเปนรายงานเพิ่มเติมว่า หญิงรายหนึ่งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เมืองอลิกันเต หลังจากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้เสียชีวิต มีผลตรวจไวรัสฮันตาออกมาเป็นลบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เรือสำราญ MV Hondius มุ่งหน้าสู่สเปน หลังอพยพผู้ป่วยไวรัสฮันตาเรือสำราญ MV Hondius เดินทางมุ่งหน้าสู่สเปนหลังอพยพผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงสูงจากไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีส โดย WHO ยืนยันว่าการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงจำกัดและไม่มีความเสี่ยงต่อประชากรทั่วไป
วิกฤตไวรัสฮันตาบนเรือ MV Hondius ความเสี่ยงสายพันธุ์ Andes และการเฝ้าระวังระดับโลกเจาะลึกเหตุการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes บนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมีความสามารถในการแพร่เชื้อจากคนสู่คน พร้อมวิเคราะห์โอกาสการเกิดโรคระบาดใหญ่ผ่านมุมมองของ Polymarket และคำเตือนจาก WHO
WHO เฝ้าระวังฮันตาไวรัสระบาด 5 ประเทศ เชื่อมโยงเรือสำราญดังองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของฮันตาไวรัสสายพันธุ์แอนดีสที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ โดยพบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง 8 รายที่มีความเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius
เนเธอร์แลนด์ยัน 2 ผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตา หลังส่งตัวมารักษาในประเทศติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจในวันศุกร์ให้ผู้โดยสารชาวดัตช์บนเรือ MV Hondiusที่ไม่แสดงอาการป่วยกลับเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจในวันศุกร์ให้พลเมืองชาวดัตช์ที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius และไม่แสดงอาการป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากเดินทางกลับถึงเนเธอร์แลนด์ตามจดหมายที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และกีฬา ส่งถึงรัฐสภาในวันศุกร์ ระบุว่าขณะนี้ไม่มีผู้ใดบนเรือที่แสดงอาการป่วย Oceanwide Expeditions ผู้ให้บริการเรือสำราญสัญชาติดัตช์ ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรือกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือกรานาดิยาบนเกาะเตเนรีเฟประเทศสเปน โดยคาดว่าการเดินทางจะใช้เวลา3-4วัน และเรือมีกำหนดถึงหมู่เกาะคานารีในเช้าวันอาทิตย์
