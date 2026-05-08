นายเจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ เผยรัฐบาลเก็บภาษีท่องเที่ยวถังแตก-สิ้นคิด สร้างภาระชนชั้นกลาง

📆5/8/2026 6:15 AM
📰Kom_chad_luek
นายเจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายรัฐบาลเก็บเงินคนไทยเดินทางไปต่างประเทศและนักท่องเที่ยว ว่าเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลที่อยู่ในภาวะถังแตกและสิ้นคิด พร้อมเตือนนโยบายดังกล่าวสร้างภาระให้ชนชั้นกลาง ขณะที่กลุ่มคนรวยไม่สะเทือน แนะควรหันไปโฟกัสการดึงดูดเม็ดเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแทน

นายเจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมเก็บเงินจากคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะถังแตกและสิ้นคิดของรัฐบาล นายเจษฎ์ได้กล่าวว่า การเก็บเงินในลักษณะนี้จะสร้างภาระให้กับ ชนชั้นกลาง เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่กลุ่มคนรวยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งนี้ นายเจษฎ์ได้เสนอแนะให้รัฐบาลหันไปโฟกัสการกระตุ้น เศรษฐกิจ ภายในประเทศแทน โดยเน้นการส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวและใช้สินค้าภายในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ เศรษฐกิจ ไทยอย่างแท้จริง นายเจษฎ์ยังได้เปรียบเทียบนโยบายดังกล่าวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได ที่มองว่าเป็นการดึงเงินจากกระเป๋าคนชั้นกลางไปชดเชยให้คนรายได้น้อย ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้สูงกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆ พร้อมระบุว่า คนมีรายได้มากก็จ่ายได้สบายมาก ไม่ได้เดือดร้อนอะไร คนมีรายได้กลางๆ จ่ายกันตายเลย แม้จะเพิ่มแค่เป็นพันก็ตาม นายเจษฎ์ได้เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทบทวนและยุติแนวคิดดังกล่าว แล้วหาวิธีอื่นในการสร้างเม็ดเงินแทน นอกจากนี้ นายเจษฎ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปัจจุบันว่า นอกจาก เศรษฐกิจ จะอยู่ในภาวะที่ไม่สู้ดีแล้ว การกระทำของผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะถังแตกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกระแสข่าวเรื่องการเตรียมเก็บเงินคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งในอดีตเคยมีความพยายามจัดเก็บเงินในลักษณะนี้มาแล้ว แต่ท้ายสุดก็ต้องยกเลิกไป เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ นายเจษฎ์ได้กล่าวอีกว่า รู้สึกเหมือนเราถังแตกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยการอาสามา กำลังทำให้เราเห็นว่าเราถังแตกมาก ตอนนี้ถ้าคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศ จะต้องถูกเก็บเงิน แต่เดิมเคยมีการเก็บเงินแบบนี้ แล้วก็ได้มีการพิจารณากันว่าท้ายสุดมันไม่ได้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ ใช้วิธีการอื่นดีกว่า นายเจษฎ์ได้เสนอไปยังรัฐบาลด้วยว่า หากรัฐบาลต้องการรักษาสภาพคล่องและดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ ควรใช้วิธีการเชิงบวกในการจูงใจมากกว่าการบังคับเก็บเงิน ได้แก่ การส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวและใช้สินค้าภายในประเทศให้มากขึ้น ไปจนถึงการสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และหาแนวทางกระตุ้นให้พวกเขาเกิดการจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนและตกอยู่ในระบบ เศรษฐกิจ ไทยอย่างแท้จริง ทำยังไงให้คนต่างชาติอยากมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น พอเขาเข้ามาประเทศไทย เขาก็จะมาใช้จ่ายเงิน เราก็ต้องพาให้เขาใช้เงินนั้นใช้เงินนี้ และทำให้เม็ดเงินมันตกอยู่ในประเทศ ส่วนการเก็บเงินแบบนี้ มันแสดงชัดเจนเลยว่าท่านถังแตก แล้วก็สิ้นคิดด้วย คิดอะไรอย่างอื่นไม่ได.

