นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ: ปัญหารัฐบาลคือแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ หรือไม่ พูดในวันแรกว่าไม่ต้องรีบสรุปรัฐบาลกำลังกินรวบ...

ประธานพรรคประชาธิปัตย์ นพ. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ออกมาสัมภาษณ์ในเรื่องของการจับสัญญาณ ทางการเมือง หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับคำร้องวินิจฉัย พ.ร.ก.คู้เงิน และเชื่อว่า การแก้ปัญหาหลายอย่างไม่ตรงใจ อาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากมีผลประโยชน์แอบแฝงคงไม่มีใครรับได้ พูดในวันแรกว่าต้องรีบสรุปรัฐบาลกำลังกินรวบ และตั้งกรรมาธิการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน...
23 พฤษภาคม 2569 - ที่สุขุมวิท ซอย 5 กทม. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กรณีการจับสัญญาณ ทาง การเมือง หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัย ตีความพ.
ร. ก.
กู้เงิน ว่า จริงๆวันนี้ตนไม่ได้มองเรื่องการเมือง แต่พยายามทำงานในลักษณะเตือนรัฐบาล เกี่ยวกับทิศทางบริหารเศรษฐกิจ บริหารประเทศ โดยด้านหนึ่งในเรื่องของพรกกู้เงินนั้นก็เห็นได้ชัดแล้ว ว่ามีแนวความคิดที่แปลกใหม่ แต่ตนก็มั่นใจโดยเหตุผลที่เราพยายามเรียกร้อง ไปยังรัฐบาลน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับฟังมากขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมักจะพูดว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อแจก แต่จริงๆ สิ่งที่ท่านทำได้เลยเรายืนยันว่าคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลง วันนี้น่าเสียดายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธเรื่องนี้ ทั้งๆที่ตนด้อธิบายแล้วว่ารายได้จากการสูญเสียน้ำมันนั้นน้อยกว่ากันเยอะ ในขณะที่เราสามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้และยังไม่ต้องไปก่อหนี้โดยไม่จำเป็น ก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานเคยบอกกับเราว่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นของโรงกลั่นสูงผิดปกติ และล่วงหน้าว่า 3 บาทที่ไปขอเขามา ก็ลดลงเป็น 5 บาท..
