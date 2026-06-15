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นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวการเมือง News

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
📆6/15/2026 7:51 AM
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยในระหว่างการประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลและการบุกรุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยในระหว่างการประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ ผู้มีอิทธิพล และการบุกรุกพื้นที่ใน จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมาหารือนายอนุทิน ได้อ่านข้อความจากโซเชียลมีเดียหลายบัญชีที่ระบุถึงกรณีคนสนิทของรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุกรุกหาดหลังโรงพักเชิงทะเล รวมถึงกระแสข่าวที่ว่า "รองฯ ซีฟู้ดขี้โม้จะย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต" โดยนายอนุทินได้สอบถามในที่ประชุมทางไกลว่าใครจะปลดนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนายนิรัตน์ตอบกลับว่ามีเพียง นายกรัฐมนตรี เท่านั้นที่ย้ายตนได้ ขณะที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ช่วยซักถามหาตัว "รองฯ ซีฟู้ด" อยู่หลายครั้ง จนกระทั่ง นายกรัฐมนตรี ได้ระบุชื่อว่า "ชื่อกุ้งใช่ไหม" ทำให้ "รองผู้ว่าฯ กุ้ง" ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าฯ อีกคนหนึ่ง และขออนุญาตนำเรียนข้อมูลทั้งหมดเป็นเอกสารแก่ นายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ส่งหนังสือผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอนุทิน กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ตนไม่ได้ปักใจเชื่อแต่ถือว่าที่ไหนมีควันย่อมมีไฟ และตอกกลับกระแสข่าวการขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเป็นเรื่อง "ปัญญาอ่อน" เพราะอำนาจหน้าที่ต้องผ่านปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อเข้าสู่ที่ประชุม ครม.

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะไม่มีทางให้เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทย และนายนิรัตน์ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ก็ได้ขอให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใส ภายหลังการประชุม นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า บรรยากาศไม่ได้ตึงเครียด แต่ยอมรับว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในภูเก็ตยังไม่หมดไป มีรายงานการข่มขู่พยานจนบางรายต้องกลับคำให้การ จึงสั่งการให้ผู้ว่าฯ ภูเก็ตดำเนินการขั้นเด็ดขาด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขัดแย้ง และขออย่าไปหลงเชื่อข่าวลือว่ารองผู้ว่าฯ จะย้ายผู้ว่าฯ ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือน "ตลกเชิญยิ้ม

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นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้มีอิทธิพล จังหวัดภูเก็ต

 

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