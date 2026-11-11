นายวิชัย สังข์ประไพวิจารณ์การเปิดเผยไอซ์ป่วนศูนย์อาสาอำนาจด้านกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร
นายวิชัย สังข์ประไพกล่าวว่าการสอบสวนเรื่องไอซ์และศักดิ์สยามเป็นความไม่เป็นกลางของสภา โดยอธิบายกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช.สู่สาธารณชน
นายพล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เจ้าหน้าที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ได้แสดงความไม่พอใจต่อการเปิดเผยการกล่าวหาไอซ์โดย พรรคประชาชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากเขาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นกลางและขัดต่อหลักกฎหมาย
การวิพากษ์วิจารณญาณชายจากคล้ายจังหวัดต่อการดำเนินการของสภา
วิชัยได้กล่าวว่าการอ้างสิทธิ์ของตัวเองว่าต้องการรักษากฎหมาย ไพล์ทำโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นกลาง และตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรAlso readApple Music ประกาศผลรางวัลศิลปินแห่งปี 2026
โดยเขายังชี้ว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการ 35 คณะนั้น ผู้เข้าร่วมจัดการตามมาจากเสียงข้างมากและไม่มีอำนาจพิเศษเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด
ความโล่งใสและความมุ่งมั่นสภาในการตรวจสอบคดีศักดิ์สยาม
การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องศักดิ์สยามได้รับการกำหนดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้รับการออกกฎหมายมาตรา 236 และมาตรา 234 (1) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ตามระบบสิทธิ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์สยาม
วิชัยอธิบายว่าทางสภาได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้อมูลซึ่งพบความไม่สมบูรณ์บางส่วน ก่อนอธิบายเรียบร้อยแล้วความถูกต้องและจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อศึกษาและแนะนำนโยบายใหม่
ผลกระทบต่อการฟื้นฟูภาพลักษณ์และความตั้งใจของพรรคประชาชน
สมเด็จเจ้าอำนาจในพรรคประชาชนได้ขวากุศลต่อความตั้งใจของสภาและบอกว่า "หัวหน้าพรรคประชาชนและลูกพรรคอาจไม่มีความรู้กฎหมาย แต่เผยว่ารู้แต่ทำเป็นไม่รู้" เมื่อนำเสนอต่อสาธารณะการชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยคดีศักดิ์สยามเป็นเรื่องที่สำคัญต่อประชาชนและรัฐสภา
ด้วยความท้าทายด้านลิขสิทธิ์ในรูปแบบทางกฎหมาย วิชัยเชื่อว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องทำด้วยความรอบคอบและขอให้ผู้เกี่ยวข้องโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการระบาดของความไม่ถูกต้องและการขัดแย้งครั้งต่อไป
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