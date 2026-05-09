นายอธิบดีกรมการปกครองสั่งการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎร 2 ชาวจีน

กรมการปกครองได้สั่งการให้ DOPA N.I.C.E. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 รายอย่างเร่งด่วน เช่น นายหมิงเฉิน ซัง กับนายเฉิงเจ้า หวู…
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครองสั่ง กรมการปกครอง (DOPA N.I. C.E. ) เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียน ราษฎร 2 ชาวจีน หากพบทุจริตสั่งเอาผิดทุกคน ตามที่ปรากฏข่าวกรณี นายหมิงเฉิน ซัน บุคคลสัญชาติจีน ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พลิกคว่ำในพื้นที่ จ.
ชลบุรี ซึ่งในรถและบ้านพักพบว่า มีอาวุธสงคราม ระเบิด ชุดเกราะ เครื่องกระสุนประเภทต่าง ๆ จำนวนมากไว้ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมบุคคลดังกล่าวไว้แล้วนั้น ล่าสุดวันนี้ (9 พ. ค.2569) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.
C.E. ) เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ราย อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1.
นายหมิงเฉิน ซัน (มีบัตรประจำตัวสีชมพู) บุคคลสัญชาติจีน เลขประจำตัว 6-XXXX-XXXXX-XX-X ที่อยู่ปัจจุบัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (มีประวัติย้ายที่อยู่มาจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 2.
นายเฉingเจ้า หวู (มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้า) บุคคลสัญชาติไทย เลขประจำตัว 5-XXXX-XXXXX-XX-X ที่อยู่ปัจจุบัน เขตบางแค กรุงเทพฯ (มีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อ ณ เขตบางแค กรุงเทพฯ) หากพบว่า มีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกราย ทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัว และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนฯ ทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วย ผลเป็นประการใดกรมการปกครองจะรายงานให้ทราบโดยทั่วกั
บังคับใช้กฎหมาย คดีอาญา ทุจริตทางทะเบียน อาวุธสงคราม ระเบิด เครื่องกระสุน ราษฎร กฎหมายความมั่นคง เอกสารประจำตัวประชาชน
