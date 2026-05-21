นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกนายกรัฐมนตรี สอบถามนายเอมานูว์แอล ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรื่องกัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามนายเอมานูว์แอล ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรื่องกัมพูชาในระหว่างการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ค. โดยนายอนุทิน ได้กล่าวว่า หากนายเอมานูว์แอลสอบถามมา ตนพร้อมตอบเพราะรับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรง ทั้งข้อมูลที่ได้รับรายงานและข้อมูลที่ได้ไปประสบมามีพร้อมเต็มที่ในการหารือ มีอะไรจะได้ชี้แจงให้ประชาคมโลกรับทราบเพราะฝรั่งเศสถือว่ามีความสำคัญในประชาคมโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง การเดินทางเยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-27 พ.
ค.
ได้สั่งการอะไรไว้บ้างว่า ตนสั่งการไว้หมดแล้ว การเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทย และนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้เชิญไปหารือในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ถือว่านายเอมานูว์แอล ให้ความสำคัญกับประเทศไทย แม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการ แต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการ และการไปครั้งนี้ตนได้เชิญ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายยศชนัน วงศ์สวัส รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วม และยังมีปลัดกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อ และเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงาน การเพิ่มมูลค่าทางการค้า การแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐาน การลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่น การเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบหลายอย่างไทยไม่แพ้ใคร เราอาจสู้เรื่องแบรนตอนนี้ยังไม่ได้แต่เราสามารถนำเสนอวัตถุดิบ ภูมิปัญญาของคนไทยเทคโนโลยีดีไซน์องค์ความรู้ต่างๆของคนไทยให้ผู้ประกอบการของฝรั่งเศสได้ และยังมีเรื่องอาหารที่ไปเวทีโลกต้องพกความมั่นคงด้านอาหาร เพราะประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่เจรจาของเราได้อย่างชัดเจน ทำให้มีพลังในการเจรจา เราต้องได้ดีลมาด้วยความเข้มแข็งความต้องการของผู้ซื้อไม่ใช่การต่อรอง เมื่อถามว่าการหารือกับนายเอมานูว์แอล จะได้หารือเรื่องกัมพูชาหรือไม่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ก็ได้เข้าหารือกับนายเอมานูว์แอล นายอนุทิน กล่าวว่า หากนายเอมานูว์แอลสอบถามมา ตนพร้อมตอบเพราะรับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรง ทั้งข้อมูลที่ได้รับรายงานและข้อมูลที่ได้ไปประสบมามีพร้อมเต็มที่ในการหารือ มีอะไรจะได้ชี้แจงให้ประชาคมโลกรับทราบเพราะฝรั่งเศสถือว่ามีความสำคัญในประชาคมโล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกนายกรัฐมนตรี การเดินทางเยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้ประกอบการนักลงทุน นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส งานเลี้ยงอาหารค่ำ การหารือ กัมพูชา ฝรั่งเศส ประชาคมโลก วัตถุดิบ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีดีไซน์องค์ความรู้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กรมอุตุฯ เตือนร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าน 4 ภาค ฝนตกชุกหนาแน่น 80% ถึง 27 ก.ย.กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 21-27 กันยายน คาดหมายดังนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ
Read more »
ชาวจีนใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่ม เน้นฮ่องกง-ไทยการทำธุรกรรมในต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตไชนา ยูเนียนเพย์ (China UnionPay) ของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดฤดูใบไม้ผลิระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2566
Read more »
ดาวเกตุโยกย้าย ดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ส่งผลให้ 4 ราศีมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบปังๆเมื่อดาวเคลื่อนเดือนย้ายส่งผลให้ดวงชะตาของทั้ง 12 ราศี มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยครั้งนี้ดาวเกตุมีการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีสิงห์ ส่งผลทำให้ดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดี พยากรณ์ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
Read more »
เช็กดวงการเงิน การเดินทาง สมหวังทางการเมืองกับเดินตามดาว 21-27 พ.ค.2566เดินตามดาว 21-27 พฤษภาคม 2566ลัคนา (ลั) ราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับเชิญไปงานกินเลี้ยงอย่างสนุกสนาน อาจเป็นงานรื่นเริงที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นอย่างไปรเวต
Read more »
ชลบุรีโควิดรายสัปดาห์ ยอดติดเชื้อรายใหม่ทะลุหมื่น ดับ 17 รายสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดชลบุรี ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566 ในสัปดาห์นี้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 10,365 ราย
Read more »
มาแล้ว!! กรมอุตุฯคาดหมายอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21–27 พ.ย.มาแล้ว!! กรมอุตุฯคาดหมายอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21–27 พ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตก น้ำท่วม หนาว แนวหน้าออนไลน์
Read more »