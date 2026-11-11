นายอนุทินยืนยันแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังอยู่ ผลักดันเปลี่ยนไปใช้ E20 ในอนาคต
นายอนุทินชาญวีรกูลชี้แจงว่ารัฐบาลยังคงให้แก๊สโซฮอล์ 91/95 อยู่ พร้อมแสดงแผนเปลี่ยนไปใช้ E20 เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ
ในวันที่ 11 พ.ย. 2569 นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจงต่อสื่อว่ากระแสข่าวว่าซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 จะยกเลิกในวันพรุ่งนี้เป็นแค่เชิงเพ้อฝัน โดยรัฐบาลยังรักษาแก๊สโซฮอล์ 91/95 ให้ใช้ปกติ
ความจริงเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ 91/95
นายอนุทินกล่าวว่าข่าวยกเลิกนั้นไม่มีข้อมูลพื้นฐานและไม่แจ้งแหล่งข่าวใดอย่างเป็นทางการ เขาเพิ่มเติมว่ามาตรฐานแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในตลาดรถยนต์ทั่วไปและจะไม่ถูกยกเลิกทันทีAlso readรัฐบาลจ่อยกเลิกขาย 'แก๊สโซฮอล์ 91-95' ดีเดย์ปี 70 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก
เป้าหมายการใช้ E20 และ B20
เมื่อพูดถึงอนาคต นายอนุทินเสนอว่า การเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปสู่ E20 หรือ B20 เป็นเป้าหมายระยะยาว โดยอธิบายว่าเป็นวิธีหนึ่งในการลดมลพิษ คาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้า น้ำมันดิบจากต่างประเทศ เขากล่าวว่ากระทรวงพลังงานกำลังประสานงานกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสำรวจความสามารถของรถรุ่นต่าง ๆ ในการรองรับน้ำมัน E20 อย่างปลอดภัย
กระบวนการเปลี่ยนผ่านและระยะเวลาที่ไม่มีกำหนดชัด
นายอนุทินชี้แจงว่าการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างพลังงานจะทำตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่มีกรอบเวลาที่ตายตัว เขาเน้นว่าต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจว่ารถยนต์รุ่นใดพร้อมรองรับ E20 และ B20 โดยวงจรเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและการทดสอบในสนามจริง
โครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียว
เมื่อมีการกล่าวว่าในปีหน้ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียว นายอนุทินระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้หารือโดยละเอียดในเรื่องนี้ และขอให้ประชาชนสอบถามกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและตัวเลขที่ชัดเจนก่อนจะนำเสนอขอความเห็นชอบ พร้อมแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเท่านั้น
สรุปเชิงนโยบาย นายอนุทินชี้ว่าแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังคงใช้งานได้ปกติในตอนนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังวางแผนเพื่อใช้ E20 และ B20 อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดมลพิษและลดการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียวจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการจริง
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