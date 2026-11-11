TH
Advertisement
Politics

นายอนุทินยืนยันแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังอยู่ ผลักดันเปลี่ยนไปใช้ E20 ในอนาคต

EJanNews#46 in ประเทศไทย
นายอนุทินยืนยันแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังอยู่ ผลักดันเปลี่ยนไปใช้ E20 ในอนาคต
นายอนุทินชาญวีรกูล · แก๊สโซฮอล์91 · แก๊สโซฮอล์95
Advertisement

นายอนุทินชาญวีรกูลชี้แจงว่ารัฐบาลยังคงให้แก๊สโซฮอล์ 91/95 อยู่ พร้อมแสดงแผนเปลี่ยนไปใช้ E20 เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

ในวันที่ 11 พ.ย. 2569 นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจงต่อสื่อว่ากระแสข่าวว่าซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 จะยกเลิกในวันพรุ่งนี้เป็นแค่เชิงเพ้อฝัน โดยรัฐบาลยังรักษาแก๊สโซฮอล์ 91/95 ให้ใช้ปกติ

ความจริงเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ 91/95

นายอนุทินกล่าวว่าข่าวยกเลิกนั้นไม่มีข้อมูลพื้นฐานและไม่แจ้งแหล่งข่าวใดอย่างเป็นทางการ เขาเพิ่มเติมว่ามาตรฐานแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในตลาดรถยนต์ทั่วไปและจะไม่ถูกยกเลิกทันที

Also readรัฐบาลจ่อยกเลิกขาย 'แก๊สโซฮอล์ 91-95' ดีเดย์ปี 70 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก

เป้าหมายการใช้ E20 และ B20

เมื่อพูดถึงอนาคต นายอนุทินเสนอว่า การเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปสู่ E20 หรือ B20 เป็นเป้าหมายระยะยาว โดยอธิบายว่าเป็นวิธีหนึ่งในการลดมลพิษ คาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้า น้ำมันดิบจากต่างประเทศ เขากล่าวว่ากระทรวงพลังงานกำลังประสานงานกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสำรวจความสามารถของรถรุ่นต่าง ๆ ในการรองรับน้ำมัน E20 อย่างปลอดภัย

กระบวนการเปลี่ยนผ่านและระยะเวลาที่ไม่มีกำหนดชัด

นายอนุทินชี้แจงว่าการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างพลังงานจะทำตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่มีกรอบเวลาที่ตายตัว เขาเน้นว่าต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจว่ารถยนต์รุ่นใดพร้อมรองรับ E20 และ B20 โดยวงจรเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและการทดสอบในสนามจริง

Advertisement

โครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียว

เมื่อมีการกล่าวว่าในปีหน้ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียว นายอนุทินระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้หารือโดยละเอียดในเรื่องนี้ และขอให้ประชาชนสอบถามกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและตัวเลขที่ชัดเจนก่อนจะนำเสนอขอความเห็นชอบ พร้อมแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเท่านั้น

สรุปเชิงนโยบาย นายอนุทินชี้ว่าแก๊สโซฮอล์ 91/95 ยังคงใช้งานได้ปกติในตอนนี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังวางแผนเพื่อใช้ E20 และ B20 อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดมลพิษและลดการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสน้ำมันเขียวจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการจริง

EJanNews#46 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
นายอนุทินชาญวีรกูล แก๊สโซฮอล์91 แก๊สโซฮอล์95 E20 B20 กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย

More on Politics

See all

นายกฯ ตอบปมเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 เป็นเรื่องอนาคต ยังไม่กำหนดกรอบเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ E20 รัฐบาลเตรียมจับมือค่ายรถแจงรุ่นที่เติมได้

นายกฯ ตอบปมเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 ชี้เป็นเรื่องอนาคต ยังไม่กำหนดกรอบเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ E20 พร้อมเตรียมจับมือค่ายรถยนต์ประชาสัมพันธ์รุ่นที่เติมได้

thestandardth

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextนายกฯ ตอบปมเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91-95 เป็นเรื่องอนาคต ยังไม่กำหนดกรอบเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ E20 รัฐบาลเตรียมจับมือค่ายรถแจงรุ่นที่เติมได้