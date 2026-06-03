นายอนุทิน ลั่น ไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสะงำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรวมพลัง เปิดเผยบ่อนที่ช่องสะงำ ถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว. มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายสวรรธน์ พวงพรศรี สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคไทรวมพลัง เปิดเผยบ่อนที่ช่องสะงำ ถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทย ว่า ตนไม่รู้เรื่องอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอก ไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลมีการข่าวของรัฐบาล มีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศ กองทัพก็มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง อาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่มีขาดตกบกพร่อง และแสนยานุภาพของกองทัพไม่ได้ลดน้อยถอยลง รัฐบาลดูแค่นี้ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องยิบย่อย ที่กุกันขึ้นมาบ้าง ตราบใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนไทย แล้วใครจะไปเดือดร้อน สิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์ กองทัพเราก็จัดการเรียบวุธหมดแล้ว ไม่ใช่หรอ ผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับประเทศของเขาไปหมดแล้ว ส่วนผู้ทำผิดก็ถูกดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ไปตั้ง 3-4 หมื่นล้านแล้ว ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงาน ท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไร ถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี ส่วนต้องตรวจสอบหรือไม่ เพราะมีการอ้างนักการเมืองไทยเกี่ยวข้อง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องตรวจสอบ เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สด ของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอก เรื่องของความมั่นคง ไม่มีใครออกมาพูดอะไร ที่ออกมาพูด ออกมาไลฟ์ ออกมาปั่นป่วน พวกนี้จริงๆ แล้วเป็นภัยสังคม ต้องส่งไปศรีธัญญา ส่วนจะเอายอดไลก์หรือไม่นั้น ไม่รู
นายอนุทิน ชาญวีรกูล บ่อนช่องสะงำ นักการเมืองไทย ความมั่นคง