นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สัมภาษณ์หาดฟรีดอม เผย มีการยึดพื้นที่และขับไล่ออกจากพื้นที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เดินตรวจหาดฟรีดอม ว่า มีการยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ หากรัฐบาลไม่รีบเข้ามาทัน ก็จะกลายเป็นรีสอร์ทโรงแรม และโสโครก สวมสิทธิ ในเอกสาร เป็นเอกสารปลอม
13 พฤษภาคม 2569 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เดินตรวจ หาดฟรีดอม ว่า มีการ ยึดพื้นที่ ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และ ขับไล่ออกจากพื้นที่ หากรัฐบาลไม่รีบเข้ามาทัน ก็จะกลายเป็น รีสอร์ทโรงแรม และ โสโครก สวมสิทธิ ในเอกสาร เป็น เอกสารปลอม ทั้งนี้ แผ่นดินของประเทศ ถ้าจะให้คนมาใช้ประโยชน์ต้อง เปิดกว้างให้คนทั่วไป อย่ายึดเป็นของตัวเอง หาดทั้งหาด ยึดไปเป็นของตัวเอง ยอมได้หรือไม่ หาดทั้งหาดนี้เขาตั้งใจ ถ้า แผนเขาสำเร็จ หาดนี้จะเป็น หาดส่วนตัว เกาะสวาท หาดสวรรค์ของเขา เลย งานนี้หมดเป็นพัน แต่ แผนเขาเสียพังก่อน จากนี้เขาต้องไปชดใช้กรรมในคุ.
13 พฤษภาคม 2569 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เดินตรวจหาดฟรีดอม ว่า มีการยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ หากรัฐบาลไม่รีบเข้ามาทัน ก็จะกลายเป็นรีสอร์ทโรงแรม และโสโครก สวมสิทธิ ในเอกสาร เป็นเอกสารปลอม ทั้งนี้แผ่นดินของประเทศ ถ้าจะให้คนมาใช้ประโยชน์ต้องเปิดกว้างให้คนทั่วไป อย่ายึดเป็นของตัวเอง หาดทั้งหาด ยึดไปเป็นของตัวเอง ยอมได้หรือไม่ หาดทั้งหาดนี้เขาตั้งใจ ถ้าแผนเขาสำเร็จ หาดนี้จะเป็นหาดส่วนตัว เกาะสวาท หาดสวรรค์ของเขาเลย งานนี้หมดเป็นพัน แต่แผนเขาเสียพังก่อน จากนี้เขาต้องไปชดใช้กรรมในคุ
หาดฟรีดอม ยึดพื้นที่ ขับไล่ออกจากพื้นที่ รีสอร์ทโรงแรม โสโครก เอกสารปลอม แผ่นดินของประเทศ เปิดกว้างให้คนทั่วไป หาดส่วนตัว เกาะสวาท หาดสวรรค์ของเขา แผนเขาสำเร็จ แผนเขาเสียพังก่อน ชดใช้กรรมในคุก หาดบางเทาโมเดล ข่มเหงรังแก ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน ตัวอันธพาล ตำรวจ คดี ประกันตัว ผู้มีอิทธิพล สามารถใช้กำลังข่มขู่พยานได้ มีมาเฟียอีกเยอะ ต้องใช้กรอบนี้ขยายผลไปเรื่อยๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่นายกฯ บุกพูลวิลล่าเกาะพะงัน สั่งสอบเส้นเงิน ชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของ คนไทยถือหุ้นบังหน้า'อนุทิน' เกาะพะงัน ชาวบ้านชูป้ายต้อนรับ ดีใจนายกฯมาปัญหาจบ