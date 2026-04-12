นายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย

นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย โดยมีภารกิจหลักคือการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อประโยชน์สูงสุดของเศรษฐกิจไทย
วันนี้ (12 เมษายน 2569) นาย วีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือ ลาออก จากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค ต่อหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ตามที่ได้รับการทาบทาม โดยมีภารกิจหลักคือการดำรงตำแหน่ง ผู้แทนการค้าไทย เพื่อเจรจา ข้อตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญต่อ เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงขึ้น การตัดสินใจ ลาออก ครั้งนี้เป็นผลมาจากการหารืออย่างต่อเนื่องกับหัวหน้าพรรค
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าภารกิจใหม่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และหากประสบความสำเร็จจะส่งผลดีต่อประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การทำงานในตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยอาจไม่สอดคล้องกับบทบาทของรองหัวหน้าพรรคในปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นายวีระพงษ์จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจใหม่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าบทบาทจะเปลี่ยนแปลงไป แต่นายวีระพงษ์ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมที่ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งเข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ คือ การยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ผ่านนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่ทันสมัย ตอบโจทย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นายวีระพงษ์ได้โพสต์ภาพหนังสือลาออกพร้อมข้อความชี้แจงถึงเหตุผลในการลาออก โดยระบุว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมากับทุกฝ่าย แม้ว่าจะมีข่าวสารที่ถูกตีความไปในหลายแง่มุมก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประเทศชาติในบทบาทใหม่ โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไท
United States Latest News, United States Headlines
