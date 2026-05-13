นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดกับชาวเกาะพะงัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปที่เกาะพะงันเพื่อสื่อนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ แต่ที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่เริ่มดำเนินการหนักขึ้นแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยเพื่อเอาเงินเอาทองมา แต่รัฐบาลต้องการให้ได้เงินที่ถูกต้องของเขาในการซื้อความสะดวกสบาย การพักผ่อน รวมถึงความสงบของชายหาดที่ไม่ละเมิดกฎหมายและดูแลสภาพแวดล้อม ชาวเกาะพะงันต้องไม่ยอมให้ใครมาถือครองที่ของพวกเขาเหล่านี้รัฐบาลจะมาจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นที่ยั่งยืนตามที่ต้องการของทุกคนด้วยการสอดส่องดูแลการจัดโซนนิ่งให้กับชายหาดที่ต้องการและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชายหาดเป็นธรรมชาติที่สวยงา
