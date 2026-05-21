นายสมคิด เชื้อคง ชี้แก้ รธน.ต้องวัดใจ สว.ไฟเขียวแก้ ม.256

นายสมคิด เชื้อคง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยและอดีตคณะกรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้น ชัดเจนว่านายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เลือกที่จะโยนให้สภาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทุกพรรคมีสิทธิ์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่พรรคภูมิใจไทย ว่าความจริงใจแค่ไหนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 หรือ เป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อไม่ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ประชาชนลงมติ 21 ล้านเสียงให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมคิด กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ทำได้ยากมาก เพราะติดเงื่อนไขที่ต้องใช้เสียงสว. สนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาโดยตลอด แต่ก็เป็นไปได้ยาก จะเห็นได้ว่าในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญตกม้าตายในขั้นตอนของสว. เพราะส่วนหนึ่งเป็นกับดักที่คนเขียนรัฐธรรมนูญสร้างปัญหาไว้ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก ทำให้การแก้ไขไม่ได้ไปต่อ มาจนถึงครั้งล่าสุดที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายก็เป็นมวยล้มต้มคนดูในที่สุด "ครั้งนี้ต้องวัดใจกันว่า พรรคภูมิใจไทย จะสามารถโน้มน้าวใจ สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ให้เห็นด้วยหรือไม่ หรือผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญจะจริงใจแค่ไหนในการกดปุ่มไฟเขียวให้มีการแก้ไขได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะมาจากที่ไหนก็ให้ไปกำหนดกติกากันในที่ประชุมรัฐสภา แต่ที่สำคัญคือต้องแก้มาตรานี้ก่อน ซึ่งในครั้งนี้หากรัฐบาลจริงใจสามารถฝ่าด่านสว. ได้ก็สามารถนับหนึ่งการแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างแน่นอน
พรรคประชาชน เดินหน้ายื่น 6 ร่างกฎหมายค้างสภา พร้อมจ่อแก้ ม.256 สัปดาห์หน้าพรรคประชาชนยื่น 6 ร่างกฎหมายค้างสภา เตรียมแก้ ม.256 สัปดาห์หน้า
ปชน.ไม่ถอยยื่น 6 ร่าง กม.กลับสภาไม่พลาดมี กม.นิรโทษกรรมคดีบุกรุกป่า'ปชน.' ไม่ถอย ยื่น 6 ร่างกฎหมายกลับเข้าสภา อีกครั้ง หลัง ครม.ไม่ยืนยันร่างค้างจากสภาชุดก่อน ด้าน 'ไอติม' เผย ยื่นร่าง ม.256 ไม่เกินสัปดาห์หน้า หวัง สว.ให้ผ่านวาระ 1 เหมือนรอบที่แล้ว
'อนุทิน' นำทัพภูมิใจไทยยื่นแก้ รธน. ม.256 ดันตั้ง สสร. 100 คน ที่เลือกโดยรัฐสภาพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 สาระสำคัญคือการเสนอให้จัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 100 คน ที่มาจากการเลือกโดยรัฐสภา
