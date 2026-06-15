นายอนุทิน เดือด! จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม ปมอ้างแบ็กใหญ่ขู่ปลดผู้ว่าฯ ภูเก็ต ด้าน "รองฯ กุ้ง" เตรียมยื่นหนังสือแจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
นายอนุทิน เดือด!
จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม ปมอ้างแบ็กใหญ่ขู่ปลดผู้ว่าฯ ภูเก็ต ด้าน "รองฯ กุ้ง" เตรียมยื่นหนังสือแจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยมีการโพสต์ข้อความจากหลายบัญชีผู้ใช้ระบุถึงประเด็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 2 ประเด็นการใช้อำนาจ : มีข้อความตั้งคำถามและวิจารณ์ในลักษณะ "รองซีฟู้ดขี้โม้จะย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต" พร้อมท้าทายให้รอดูว่าระหว่างผู้ว่าฯ กับรองผู้ว่าฯ ใครมีแบ็กใหญ่กว่ากันและใครจะต้องย้ายออกไปก่อ
นายอนุทิน รองผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย