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นายอนุทิน เดือด! จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม

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นายอนุทิน เดือด! จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม
นายอนุทินรองผู้ว่าฯผู้ว่าฯ ภูเก็ต
📆6/15/2026 7:51 AM
📰PostToday
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นายอนุทิน เดือด! จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม ปมอ้างแบ็กใหญ่ขู่ปลดผู้ว่าฯ ภูเก็ต ด้าน "รองฯ กุ้ง" เตรียมยื่นหนังสือแจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์

นายอนุทิน เดือด!

จี้ถามหารองผู้ว่าฯ กลางที่ประชุม ปมอ้างแบ็กใหญ่ขู่ปลดผู้ว่าฯ ภูเก็ต ด้าน "รองฯ กุ้ง" เตรียมยื่นหนังสือแจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยมีการโพสต์ข้อความจากหลายบัญชีผู้ใช้ระบุถึงประเด็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 2 ประเด็นการใช้อำนาจ : มีข้อความตั้งคำถามและวิจารณ์ในลักษณะ "รองซีฟู้ดขี้โม้จะย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต" พร้อมท้าทายให้รอดูว่าระหว่างผู้ว่าฯ กับรองผู้ว่าฯ ใครมีแบ็กใหญ่กว่ากันและใครจะต้องย้ายออกไปก่อ

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นายอนุทิน รองผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย

 

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