นายสิริพงศ์ ชี้แจงนโยบายลดการใช้พลังงานบนถนน คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม ชี้แจงกรณีที่นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคประชาชน วิจารณ์นโยบายลดไฟถนนเส้นทางเสี่ยงต่ำ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยระบุว่า นโยบายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้ห้ามใช้พลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ออกมาวิจารณ์นโยบายของกรมทางหลวงชนบทที่ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเส้นทางเสี่ยงต่ำ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยระบุว่า นโยบายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีเจตนาห้ามใช้พลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก นายสิริพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับถนนสายหลักที่มีไฟแสงสว่างมากหรือในต่างจังหวัดที่ช่วงดึกมีการสัญจรน้อย อาจพิจารณาใช้วิธีการเปิดสลับบางสายทางที่ไฟน้อยก็ไม่จำเป็นต้องปิด เพื่อให้ประชาชนสัญจรโดยปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับเปลี่ยนชนิดหลอดไฟให้เป็น LED เพื่อให้ประหยัดไฟ แต่ให้มีความสว่างสูงหรือมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการใช้ Solar cell เพื่อประหยัดพลังงาน ส่วนสายทางไหนที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างก็ให้เขตพื้นที่แจ้งเข้ามายังกระทรวง เพื่อเร่งจัดสรรงบประมาณลงไปให้ นายสิริพงศ์ ย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นการเมือง หรือกล่าวหาข้าราชการเอาใจนาย เนื่องจากการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการในภาวะเช่นนี้อยู่แล้ว เพราะปกติค่าไฟสาธารณะจะถูกนำไปบวกกับหน่วยการใช้ไฟของประชาชน จึงเป็นภาระของประชาชนอีก ยิ่งถ้าไม่ทำ ไม่ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น ก็จะยิ่งซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์นี้ และการเปลี่ยนหลอดไฟ ใช่ว่าจะทำทั้งหมดได้ในเวลาสั้น ๆ ดังนั้น ทำอะไรได้ พวกเราก็ควรดำเนินการไปก่อน รวมถึงท่านผู้วิจารณ์ ก็ควรค้านแบบสร้างสรรค์ ดูสถานการณ์โลก ไม่ใช่ค้านแบบมุกเดิม ๆ ที่ไม่ทันกับสถานการณ์แล้
