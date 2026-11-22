นายสรรเพชญ ตรวจคลอง ร.1 หาดใหญ่ รับมือมรสุม เตรียมกำจัดวัชพืช
นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลอง ร.1 หาดใหญ่ สั่งกำจัดวัชพืชเพิ่มศักยภาพระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับมือฝนหนัก
นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำหน้าควน ในคลองภูมินาถดำริ หรือที่รู้จักกันในชื่อ คลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลาประมาณ 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ยังทำงานได้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากพายุหรือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใตAlso readอิงฟ้า วราหะ โพสต์คำใบ้สปอยล์ละครรีเมค
ศักยภาพการระบายน้ำและสถานการณ์น้ำปัจจุบัน
คลองระบายน้ำ ร.1 มีศักยภาพในการระบายน้ำสูงสุดที่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสำคัญและกำลังของโครงสร้างพื้นฐานแห่งนี้ในการรับมือน้ำหลากในเขตเมืองหาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2569 พบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองเพียงประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่านั้น
ระดับน้ำในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและอยู่ในวงควบคุมที่ปลอดภัย ทำให้สามารถบริหารจัดการการระบายน้ำได้ตามแผนที่วางไว้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในขณะนี้ แต่การที่ปริมาณน้ำปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าศักยภาพการระบายน้ำถึง 24 เท่า แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความพร้อมที่ยังต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
นายสรรเพชญ บุญญามณี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงต่อการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีปริมาณฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น ๆ การทำความสะอาดคลองจึงเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญ
การกำจัดสิ่งกีดขวางไม่ใช่เพียงการทำความสะอาดพื้นผิว แต่รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างและระบบกลไกของประตูระบายน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้งานจริง ระบบจะทำงานได้เต็มกำลังตามออกแบบไว้ โดยนายณัฎฐ์ชวิศ ไชยวรรณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการชลประทานสงขลา ร่วมให้ข้อมูลและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
ความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือมรสุม
แม้ว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันจะอยู่ในระดับปกติและไม่มีความเสี่ยงสูงในทันที แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและตื่นตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากปรากฏการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้นได้แบบฉับพลัน
การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสียหายจากการน้ำท่วม โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
บทบาทของกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่น
โครงการชลประทานสงขลา มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยนายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานระดับกรมและท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยความสำเร็จในการป้องกันอุทกภัย
การตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควนในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงทางน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำที่ติดขัด
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