นายสุรเดชเสนอแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เน้นจัดการที่ต้นเหตุและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

นายสุรเดชเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างครอบคลุม โดยเน้นการจัดการที่ต้นเหตุ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การสนับสนุนเทคโนโลยีของคนไทย และการเรียนรู้จากต่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
นายสุรเดช ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศ อย่างครอบคลุม โดยเน้นการจัดการที่ต้นเหตุและมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหา การเผาในที่โล่ง เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.
5 ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน นายสุรเดชเสนอว่ารัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงบทลงโทษที่รุนแรง และที่สำคัญคือการหามาตรการรองรับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามเผา เช่น การแนะนำให้ฝังกลบขยะ ซังข้าว หรือพืชไร่ โดยกำหนดพื้นที่ฝังกลบที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นายสุรเดชเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวด โดยโรงงานทุกแห่งต้องมีเครื่องสกัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายโรงงานก็มีอยู่แล้ว แต่กระทรวงอุตสาหกรรมควรส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานทุกแห่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบว่าโรงงานใดไม่ติดตั้งเครื่องสกัดมลพิษ หรือเครื่องสกัดมลพิษไม่มีประสิทธิภาพ ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด รวมถึงการสั่งปิดโรงงานเพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ นายสุรเดชยังกล่าวถึงปัญหาฝุ่นจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ใหม่ทุกคันในปัจจุบันมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษในตัวรถอยู่แล้ว ซึ่งต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ส่วนรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานนาน ควรออกกฎข้อบังคับให้ติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษเพิ่มเติม เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์เก่าที่ยังคงใช้งานอยู่บนท้องถนน การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นายสุรเดชยังได้กล่าวถึงโครงการฟ้าใส ซึ่งเป็นโครงการของภาคเอกชนที่น่าสนใจและเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย รัฐบาลควรนำโครงการนี้มาใช้และสนับสนุนให้กระจายไปในทุกพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่น เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาซื้อหอคอยกรองอากาศจากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาเป็นต้นแบบ แล้วให้นักประดิษฐ์ไทยศึกษาและดัดแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อผลิตหอคอยกรองอากาศที่ราคาถูกกว่าและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย หอคอยกรองอากาศเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการช่วยลดมลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น นายสุรเดชสรุปว่า การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องอาศัยความจริงใจและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเท
