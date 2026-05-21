นายอนุทินเตรียมเยือนฝรั่งเศส มุ่งเจรจาประธานาธิบดีมาครงเพื่อดึงดูดการลงทุนและยกระดับเศรษฐกิจไทย

การเดินทางเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อหารือไม่เป็นทางการกับประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง มุ่งเน้นความร่วมมือด้าน AI พลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และการดึงนักลงทุนฝรั่งเศสสู่ประเทศไทย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงวันที่ 21 ถึง 27 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยจุดเด่นของการเดินทางครั้งนี้คือการได้รับคำเชิญจากนาย เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส ให้เข้าร่วมการหารือในรูปแบบงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งแม้ว่าการพบปะครั้งนี้จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการเยือนอย่างเป็นทางการ แต่ในมุมมองทางการทูต การเจรจาแบบไม่เป็นทางการมักจะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสามารถนำไปสู่ข้อตกลงหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้มากกว่าการประชุมในห้องโถงที่เคร่งครัด ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถนำเสนอจุดแข็งและโอกาสในการลงทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด การเดินทางในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน ในส่วนของเป้าหมายหลักของการหารือครั้งนี้ นายอนุทินได้วางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมหลายมิติ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และด้านพลังงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ฝรั่งเศสเป็นผู้นำระดับโลก นายอนุทินเล็งเห็นว่าแม้ประเทศไทยอาจจะยังไม่สามารถแข่งขันในด้านการสร้างแบรนด์ระดับสากลได้ในขณะนี้ แต่ไทยมีจุดแข็งที่ไม่มีใครเทียบได้ในเรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ การนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการฝรั่งเศสจะช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกวัตถุดิบราคาถูก ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการดีไซน์ของฝรั่งเศสมาผสานกับวัตถุดิบเลอค่าของไทย นอกจากนี้ การเดินทางครั้งนี้ยังมีการผนึกกำลังของทีมบริหารระดับสูง โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายยศชนัน วงศ์สวัส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมคณะเดินทางด้วย ซึ่งทั้งสองท่านมีภารกิจสำคัญในฝรั่งเศสอยู่ก่อนแล้ว การรวมตัวของทีมเศรษฐกิจและทีมวิชาการจะช่วยให้การเจรจามีความครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมเดินทางเพื่อทำหน้าที่สรุปผลการหารือและนำกลับมาขับเคลื่อนเป็นนโยบายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายอนุทินยังได้ย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่เจรจาในระดับสากล ทำให้ประเทศไทยมีอำนาจในการต่อรองที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นให้เกิดดีลทางธุรกิจที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ มากกว่าการกดราคาหรือต่อรองในเชิงพาณิชย์แบบเดิม ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศไทยในระยะยาว สำหรับประเด็นความสัมพันธ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชา ซึ่งเป็นที่จับตามองหลังจากที่ผู้นำกัมพูชาได้มีการเข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงไปก่อนหน้านี้ นายอนุทินได้ยืนยันความพร้อมในการชี้แจงและให้ข้อมูลหากมีการสอบถามขึ้นในระหว่างการหารือ เนื่องจากตนเองเป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลในส่วนนี้โดยตรง ทั้งจากรายงานทางราชการและประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจริง ซึ่งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนต่อผู้นำฝรั่งเศสจะส่งผลให้ประชาคมโลกได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และท่าทีของประเทศไทย ซึ่งฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเวทีโลก การสื่อสารที่ชัดเจนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูล แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพของรัฐบาลไทยในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี.
