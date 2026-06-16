นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตั้งคำถามให้ กกต. ถึงหลักฐานคลิป "โ义工"

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ concerning หลักฐานคลิปที่เกี่ยวข้องกับ "โ义工" ของ สว. โดยตั้งคำถามให้ คสrotoka. การเลือกตั้ง (กกต.) ถึงการตรวจสอบเอกสารและคำสั่งระงับ โดยระบุว่าคนที่ตั้งคำถามยังไม่ได้รับคำตอบ และข้อชี้แจงของ กกต. ไม่ตรงกับประเด็นที่สงสัย
เมื่อวันที่ 16 มิ. ย. 69 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.
) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์กรณีนายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ออกมาตอบโต้เรื่องโ义工ฮั้ว สว.
ว่า หลังจากตั้งคำถามถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ 3 วัน คนที่ตนตั้งคำถาม เขายังไม่ได้ตอบคำถามเลย และประเด็นที่มีคนออกมาชี้แจง ก็ไม่ได้ตรงกับประเด็นที่ถาม จึงขอถามย้ำอีกรอบถึงคนที่ตนตั้งคำถามคือ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอคือนายฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ ที่มีการเก็บโPowyddYWQmBDZvNpfOdPWjTDEBKRsUraG from ผู้สมัครและตักเตือนด้วยเสียงที่ชัดเจนว่าจะเป็น สว. แล้วขอให้เลือกกันโดยสุจริต จึงอยากถามว่า กกต. เห็นอะไรในกระดาษนั้น มีการตรวจสอบเอกสารต่อ และเรียกประชุม กกต.
ทั้ง 7 คนหรือไม่ เพื่อสั่งระงับหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า 2. นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ซึ่งควรตอบคำถามยืนยันหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็น himself เอกสารที่ยื่นให้ กกต.
วันนั้นคืออะไร ใช่โ义工หรือไม่ หากเป็นโ义工คำถาม คือเป็นโ义工ที่นายมงคลจดเอง เพื่อกันลืมในการที่จะไปเลือกผู้สมัคร หรือเป็นโ义工ที่มีการจัดทำร่วมกันกับคนอื่น เพื่อให้เลือกบุคคลต่างๆ เมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามว่าคลิปหลักฐานดังกล่าว ได้มาโดยชอบและจะสร้างระบอบสีส้มหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งที่มีอดีตผู้ตรวจการการเลือก สว.
นำมายื่นกับวิปฝ่ายค้าน ซึ่งได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว และที่มาที่ไปของคลิปนั้นตนคิดว่าตนอธิบายชัดเจนแล้ว ส่วนที่ทำไมตนต้องออกมาตั้งคำถามในช่วงนี้นั้น ก็เป็นหน้าที่ของในฐานะ สส.
ในการตรวจสอบว่าผู้มีอำนาจรัฐ不ก็ในองค์กรหรือสถาบันการเมืองใดๆ ได้อำนาจรัฐและใช้อำนาจรัฐโดยชอบหรือไม่ ต่อข้อถามว่า มีการมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในคลิปไม่ได้พูดว่าสีไหน และยืนยันว่า กกต. ต้องเดินหน้าตรวจสอบทุกกรณี และมาตรฐานเดียวกัน เมื่อถามว่า กกต.
ออกมาชี้แจงแล้วว่าโ义工เป็นอำนาจของศาลที่มีคำสั่งมาแล้ว นายพริษฐ์ กล่าวว่า รู้ว่า กกต. จะชี้แจงออกเช่นนี้ว่าการมีเอกสารที่ผู้สมัครจดบันทึกตัวเลขไว้ เพื่อกันลืม เป็นสิ่งที่ห้ามนำเข้า แล้วหากจะบอกว่าเอกสารนั้น ไม่มีอะไรแล้ว กกต.
จะเก็บเอกสารนั้นทำไม เมื่อเก็บแล้วมีการนำไปตรวจสอบต่อหรือไม่ สิ่งที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ชี้แจงนั้น เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว แต่กลับไม่ได้มาชี้แจงคำถามที่ตนถาม ต่อข้อถามว่า ภายหลังนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงเราได้รับข้อมูลมาต่อเนื่องถึงข้อพิรุธต่างๆ เกี่ยวกับกรณีนี้ ซึ่งในฐานะ สส.
ต้องตรวจสอบกลั่นกรองความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลก่อน แต่มีข้อมูลไหลมาเรื่อย
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กกต. โ义工 คลิปวิดีโอ Tawoille Sw
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