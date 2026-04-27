นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส่งต่อตำแหน่งโฆษกพรรคประชาชนให้คุณภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ พร้อมสรุปประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านการสื่อสาร

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเพื่อสรุปประสบการณ์และแนวทางการทำงานในฐานะโฆษกพรรค ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึง 3 หลักสำคัญในการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ การปรับบทบาทของกองโฆษก และการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างเอกภาพในสาระและหลักการ แต่มีความหลากหลายในรูปแบบการสื่อสาร นายพริษฐ์ยังได้แจ้งความประสงค์กับหัวหน้าพรรคว่าควรมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในตำแหน่งโฆษกพรรค และส่งต่อภารกิจให้กับคุณภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ ซึ่งเขาเชื่อมั่นในความสามารถในการสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
27 เมษายน 2569 นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อและโฆษก พรรคประชาชน (ปชน.
) ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เพื่อสรุปประสบการณ์และแนวทางการทำงานในฐานะโฆษกพรรค ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึง 3 หลักสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่ 1) การสร้างความไว้วางใจผ่านการรับฟังเสียงสะท้อนอย่างกว้างขวาง การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ การคงเส้นคงวาในหลักการ และการนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 2) การปรับบทบาทของกองโฆษกจากการสื่อสารด้วยตนเอง มาเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกพรรคในการสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และ 3) การทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมจุดแข็งของแต่ละคน โดยยึดหลักเอกภาพในสาระและหลักการ แต่มีความหลากหลายในรูปแบบการสื่อสารเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม นายพริษฐ์กล่าวด้วยว่า ในสถานการณ์การเมืองที่มีพลวัตสูงและความท้าทายในการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทุกคนในกองโฆษกตระหนักถึงภารกิจที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนและยกระดับงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น เขาจึงได้แจ้งความประสงค์กับหัวหน้าพรรคว่าควรมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในตำแหน่งโฆษกพรรค และได้วางแผนการเปลี่ยนผ่าน (transition plan) ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่า ประชุมใหญ่พรรคในวันนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มต้นบทใหม่สำหรับงานด้านการสื่อสารของพรรคประชาชน นายพริษฐ์ยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานในกองโฆษกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน พรรคที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ และสื่อมวลชนที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ตลอดจนแสดงความยินดีที่จะส่งต่อภารกิจในการทำหน้าที่โฆษกและบริหารกองโฆษกให้กับคุณภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ ซึ่งเขาได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลในปี 2565 และเชื่อมั่นในความสามารถของคุณภคมนในการสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง นายพริษฐ์ยังระบุด้วยว่า ในห้วงเวลาที่พรรคต้องทำงานเชิงความคิดในประเด็นที่แหลมคมและทำงานหนักขึ้นในการเติมไฟให้กับคนที่ยังมีใจให้พรรค โน้มน้าวคนที่ยังลังเล และเปลี่ยนใจคนที่ยังไม่เชื่อใจพรรค เขาเชื่อว่าคุณภคมนจะเป็นกำลังสำคัญของพรรคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิ
พริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาชน โฆษกพรรค ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์ การสื่อสาร
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดสถิติ 'บีม พิมพิชยา' ทำแต้มสูงสุดให้สาวไทยนัดพ่าย 'สหรัฐ' หวิว 2-3 เซตเปิดสถิติ 'บีม พิมพิชยา' ทำแต้มสูงสุดให้สาวไทยนัดพ่าย 'สหรัฐ' หวิว 2-3 เซต เปิดสถิติ 'บีม พิมพิชยา' ทำแต้มสูงสุดให้สาวไทยนัดพ่าย 'สหรัฐ' หวิว 2-3 เซต
Read more »
เหนือ-อีสานอากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงเหนือ-อีสาน อากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง เหนือ-อีสาน อากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง
Read more »
'บิ๊กตู่' ขอบคุณ ครม.บอกสบายดีแล้ว อังคารหน้ายังประชุม ครม.ตามปกติ คาดอยู่กับหมออีก 2-3 วัน'บิ๊กตู่' ขอบคุณ ครม.บอกสบายดีแล้ว อังคารหน้ายังประชุม ครม.ตามปกติ คาดอยู่กับหมออีก 2-3 วัน 'บิ๊กตู่' ขอบคุณ ครม.บอกสบายดีแล้ว อังคารหน้ายังประชุม ครม.ตามปกติ คาดอยู่กับหมออีก 2-3 วัน
Read more »
‘โจนาธาร’ ขอเบรกทีมชาติ 2-3 ปี เผยเป็นเหตุผลส่วนตัว‘โจนาธาร’ ขอเบรกทีมชาติ 2-3 ปี เผยเป็นเหตุผลส่วนตัว โจนาธาร ช้างศึก บอลไทย SEAGames2023 มติชนซีเกมส์2023 . via MatichonOnline
Read more »
ช็อก! แพทย์เผย ใช้ผ้าขนหนูเกิน 3 วัน ไม่ซักสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วมช็อก! แพทย์เผย ใช้ผ้าขนหนูเกิน 3 วัน ไม่ซักสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วม AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews ข่าวamarin ผ้าขนหนู
Read more »
ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’ ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’
Read more »