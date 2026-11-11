นายพิพัฒน์เปิดโครงการรางสานสัมพันธ์กับท่าเรือ ทอ. ไปใช้
ในพิธีเจาะทะลุอุโมงค์งาวนายพิพัฒน์ รัชกิจประการเปิดตัวโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของเส้นทางใหม่ที่จะเชื่อมภาคเหนือกับไทย-ลาว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเจาะทะลุ อุโมงค์งาว (Tunnel Breakthrough) ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วงเด่นชัย-งาว ณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการ รถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารรถไฟฯ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ปลัดกระทรวงคมนาคม นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายชยุธ โลหกิจ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมพิธี
ความสำคัญของ อุโมงค์งาว ในโครงการรถไฟสายใหม่นายพิพัฒน์ อธิบายว่า การเจาะทะลุ อุโมงค์งาว ไม่ใช่เพียงความสำเร็จด้านวิศวกรรมของอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แต่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายด่วนที่จะเชื่อมโยงจังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย ไปยังอำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นประตูการค้าชายแดนไทย-ลาว ผลลัพธ์คือการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความมั่นคงของระบบขนส่งพื้นฐานของไทย
เทคโนโลยีและการก่อสร้างอุโมงค์เมืองที่ท้าทาย
อุโมงค์งาวมีความยาว 6 215 เมตร และเป็นงานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการผ่านภูเขาและชั้นหินที่มีสภาพธรณีวิทยาซับซ้อน ลูกค้าใช้เทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์เบี่ยง (Adit) เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เมตร เพื่อเพิ่มจุดปฏิบัติงานและทำให้สามารถดำเนินงานจากหลายด้านพร้อมกันได้ การขุดเจาะจะเริ่มตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2566 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2569 สำคัญคือรถไฟฯ จะติดตั้งระบบวิศวกรรม ภายในอุโมงค์ หลังจากกระบวนการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานเสร็จสมบูรณ์
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ณ เดือนตุลาคม 2569 ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดยังคงอยู่ที่ 74.076% โดยลำดับการก่อสร้างบรรลุ 75.898% สำหรับช่วงเด่นชัย-งาว, 75.124% สำหรับช่วงงาว-เชียงราย, และ 70.125% สำหรับช่วงเชียงราย-เชียงของ นายอนันต์ กล่าวว่าห้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยจะยังคงเป็นหัวใจหลักเพื่อให้โครงการเปิดให้บริการผู้โดยสารภายในปี 2571 ทั้งนี้ โครงการเครือข่ายรางสายใหม่ยังเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนและท่าเรือเพื่อเสริมสร้างระบบปฏิบัติการโลจิสติกส์ของภูมิภาค นำไปสู่ลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าท้องถิ่นในตลาดทั้งในประเทศและเขตอาเซียน
กลยุทธ์ของกระทรวงคมนาคมในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง
กระทรวงคมนาคมแถลงว่า การพัฒนาเครือข่ายรางจะเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่เชื่อมต่อภาคเหนือกับภาคกลางและภาคใต้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับท่าเรือหลักของประเทศ โดยลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนในระยะทางไกล ประโยชน์ก็คือลดค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคที่เคยถูกละเลยจนกระทั่งเป็นศูนย์กลางการค้า
อนาคตของโครงการและการขยายตัวของเครือข่ายราง
หลังจากเสร็จสิ้นอุโมงค์งาวและชั้นถนนใหม่ทางเคาน์โครงการ รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของจะเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือไปยังป่าฝรั่งและลาว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการเดินทางต่อสู่ท่าเรือและศูนย์การค้าใหญ่ ๆ ในภาคกลางประเทศไทย ทำให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นโครงข่ายทางรถไฟหลักภายในปี 2571
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