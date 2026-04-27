นายพิพัฒน์ เดินหน้าแลนด์บริดจ์ รองรับสู้รบตะวันออกกลาง ประชาชนได้ประโยชน์ แย้มลดค่าทางด่วน 27 เม.ย. 2569

นายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ประจำ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะช่วยรองรับสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง และประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงแผนการลดค่าทางด่วนในอนาคต
คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ภายหลังนายพิพัฒน์เตรียมผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาลว่า เป็นความตั้งใจที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะศึกษามาอย่างยาวนานแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะผลักดัน นายสาโรจน์กล่าวว่า ในช่วงที่ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลเข้ามาก็เจอเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายไม่คาดคิด ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดประโยชน์กับประเทศในวันนี้และอนาคต แม้จะใช้งบประมาณมาก แต่สิ่งที่จะได้รับสามารถเชื่อมทะเลทั้งสองฟาก ดังนั้นจำเป็นต้องคิดศึกษา ดำเนินการ และริเริ่ม ส่วนตัวคิดว่านายพิพัฒน์จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้และตั้งใจว่าหากทำเสร็จทุกอย่างจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนกระแสต่อต้านในพื้นที่เรื่องนี้ต้องว่าตามความจริง เพราะความต่างย่อมมีในสังคมอยู่แล้ว แต่ต้องเอาเหตุเอาผลมาฟังกัน ซึ่งเรื่องนี้นายพิพัฒน์ได้กำชับและพร้อมที่จะรับฟัง ต้องยึดความคิดเห็นของประชาชน นายสาโรจน์กล่าวอีกว่า เรื่องการลดค่าทางด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นเป้าหมายที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ส่วนตัวเห็นว่านายพิพัฒน์ ในฐานะรมว.
คมนาคม มีการพูดจาตรงไปตรงมา และสิ่งสำคัญคือเป็นคนคิดดี และมองประชาชนเป็นที่ตั้ง เชื่อว่า โครงการนี้จะเกิด จบ และเสร็จอย่างแน่นอน ซึ่งมีในแผนของทีมงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดด้านนายพิพัฒน์ จะเป็นคนเปิดเผย และส่วนตัวเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ นายสาโรจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สงครามตะวันออกกลาง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าและช่วยให้ประเทศสามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่โครงการผ่านอีกด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
คมนาคม ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการศึกษาและวางแผนอย่างละเอียด เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ นายสาโรจน์กล่าวอีกว่า นายพิพัฒน์ยังได้สั่งการให้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่โครงการจะผ่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภา
แลนด์บริดจ์ สงครามตะวันออกกลาง ค่าทางด่วน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นโยบายรัฐบาล
