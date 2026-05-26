นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีโกง สว. และคดีเลือกตั้ง โดยชี้แจงถึงหลักฐานที่พบในคดีโกง สว. และข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ กกต. ในคดีเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความว่า เช้าวันนี้ ที่บริเวณแถลงข่าวของอาคารรัฐสภา เราได้เห็น สว. 89 คน ปรากฏตัวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแถลงข่าวประณามหัวหน้าพรรคประชาชน ที่ได้ออกมาวิจารณ์ ‘ระบอบสีน้ำเงิน’ ผมเลยอยากใช้โอกาสนี้ในการชวนสังคมจับตาดูอีกกรณีหนึ่ง ที่เราได้เห็น สว. 130+ คน ปรากฏชื่อกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นกัน นั่นคือใน ‘สำนวนของคณะไต่สวนชุดที่ 26’ ของ กกต.
และ DSI ที่มีมติเสนอให้ กกต. ส่งคำร้องไปที่ศาล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 229 คน (สว. 138 คน และเครือข่ายพรรคการเมือง 91 คน) 1 เดือนข้างหน้านี้ จะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีโกง สว. เพราะ กกต.
จะต้องตัดสินใจและลงมติ ว่าจะส่งคำร้องไปที่ศาล (ตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่ 26) หรือ จะยกคำร้องและเป่าคดี จนเรื่องไปไม่ถึงศาล แม้เราอาจไม่สามารถเห็นสำนวนเต็มๆและหลักฐานทั้งหมดที่ถูกรวบรวมโดยคณะไต่สวนชุดที่ 26 ได้ แต่จากเพียงข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ ผมเห็นว่าหลักฐานในคดีดังกล่าวหนักแน่อนเพียงพอต่อการที่ กกต.
ควรจะมีมติส่งเรื่องต่อไปที่ศาล – เราเห็นถึงบัตรการลงคะแนนเลือก สว.
ที่มีการเลือกกลุ่มตัวเลขชุดเดียวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและปราศจากการฮั้ว – เรารับรู้จากผู้ร้อง ว่าสำนวนของคณะไต่สวน มีทั้งหลักฐานเรื่องการนัดรวมตัวกัน การพักอาศัยด้วยกัน การเดินทางไปที่สถานที่เลือกร่วมกัน รวมไปถึงหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้างให้ลงคะแนนตามโพย และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลายราย หากใครจะบอกว่าหลักฐานเหล่านี้หนักแน่นไม่พอ ผมอยากชวนทุกคนไปเทียบกับอีกคดีหนึ่ง (คดีหมายเลขแดง 53/2568): – ในคดีดังกล่าว หลักฐานทั้งหมดที่ กกต.
มี คือข้อความ LINE ไม่กี่ข้อความ ระหว่างคน 2 คน ที่มีการขอแลกคะแนน (ตามภาพจำลองที่ปรากฏ)– โดยในท้ายที่สุด (26 พ. ย. 68) ศาลฏีกาตัดสินว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิด และมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีแล้วทำไมโพยและเส้นทางการเงิน ในวันนี้ ถึงจะไม่เพียงพอสำหรับ กกต.
ในการส่งเรื่องไปที่ศาล? หากท้ายสุดแล้ว กกต. มีมติไม่ส่งเรื่องไปที่ศาล ประชาชนก็คงอดสงสัยไม่ได้ ว่าการตัดสินใจดังกล่าว เกี่ยวข้องหรือไม่ กับการที่ กกต. 4 จาก 7 คน ได้มาเป็น กกต. จากการถูกรับรอง โดย สว. ที่อยู่ในสำนวน
