Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีโกง สว. และคดีเลือกตั้ง

Politics News

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีโกง สว. และคดีเลือกตั้ง
คดีโกง สว.คดีเลือกตั้งหลักฐาน
📆5/26/2026 12:08 AM
📰thaipost
101 sec. here / 179 min. at publisher
📊News: 660% · Publisher: 51%

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีโกง สว. และคดีเลือกตั้ง โดยชี้แจงถึงหลักฐานที่พบในคดีโกง สว. และข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ กกต. ในคดีเลือกตั้ง

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.

บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความว่า เช้าวันนี้ ที่บริเวณแถลงข่าวของอาคารรัฐสภา เราได้เห็น สว. 89 คน ปรากฏตัวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแถลงข่าวประณามหัวหน้าพรรคประชาชน ที่ได้ออกมาวิจารณ์ ‘ระบอบสีน้ำเงิน’ ผมเลยอยากใช้โอกาสนี้ในการชวนสังคมจับตาดูอีกกรณีหนึ่ง ที่เราได้เห็น สว. 130+ คน ปรากฏชื่อกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นกัน นั่นคือใน ‘สำนวนของคณะไต่สวนชุดที่ 26’ ของ กกต.

และ DSI ที่มีมติเสนอให้ กกต. ส่งคำร้องไปที่ศาล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 229 คน (สว. 138 คน และเครือข่ายพรรคการเมือง 91 คน) 1 เดือนข้างหน้านี้ จะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีโกง สว. เพราะ กกต.

จะต้องตัดสินใจและลงมติ ว่าจะส่งคำร้องไปที่ศาล (ตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่ 26) หรือ จะยกคำร้องและเป่าคดี จนเรื่องไปไม่ถึงศาล แม้เราอาจไม่สามารถเห็นสำนวนเต็มๆและหลักฐานทั้งหมดที่ถูกรวบรวมโดยคณะไต่สวนชุดที่ 26 ได้ แต่จากเพียงข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ ผมเห็นว่าหลักฐานในคดีดังกล่าวหนักแน่อนเพียงพอต่อการที่ กกต.

ควรจะมีมติส่งเรื่องต่อไปที่ศาล – เราเห็นถึงบัตรการลงคะแนนเลือก สว.

ที่มีการเลือกกลุ่มตัวเลขชุดเดียวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและปราศจากการฮั้ว – เรารับรู้จากผู้ร้อง ว่าสำนวนของคณะไต่สวน มีทั้งหลักฐานเรื่องการนัดรวมตัวกัน การพักอาศัยด้วยกัน การเดินทางไปที่สถานที่เลือกร่วมกัน รวมไปถึงหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้างให้ลงคะแนนตามโพย และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลายราย หากใครจะบอกว่าหลักฐานเหล่านี้หนักแน่นไม่พอ ผมอยากชวนทุกคนไปเทียบกับอีกคดีหนึ่ง (คดีหมายเลขแดง 53/2568): – ในคดีดังกล่าว หลักฐานทั้งหมดที่ กกต.

มี คือข้อความ LINE ไม่กี่ข้อความ ระหว่างคน 2 คน ที่มีการขอแลกคะแนน (ตามภาพจำลองที่ปรากฏ)– โดยในท้ายที่สุด (26 พ. ย. 68) ศาลฏีกาตัดสินว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิด และมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีแล้วทำไมโพยและเส้นทางการเงิน ในวันนี้ ถึงจะไม่เพียงพอสำหรับ กกต.

ในการส่งเรื่องไปที่ศาล? หากท้ายสุดแล้ว กกต. มีมติไม่ส่งเรื่องไปที่ศาล ประชาชนก็คงอดสงสัยไม่ได้ ว่าการตัดสินใจดังกล่าว เกี่ยวข้องหรือไม่ กับการที่ กกต. 4 จาก 7 คน ได้มาเป็น กกต. จากการถูกรับรอง โดย สว. ที่อยู่ในสำนวน

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

คดีโกง สว. คดีเลือกตั้ง หลักฐาน ข้อสงสัย กกต. เลือกตั้ง คดีหมายเลขแดง 53/2568 ข้อความ LINE การขอแลกคะแนน ภาพจำลอง การตัดสิน สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 03:08:12